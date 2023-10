Rusko sa chystá na novú orbitálnu vesmírnu stanicu do roku 2027

By

Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil záväzok svojej krajiny postaviť novú orbitálnu vesmírnu stanicu, ktorá nahradí Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Napriek nedávnym neúspechom a výzvam, ktorým čelí ruský vesmírny priemysel, Putin chce mať prvý segment novej stanice na obežnej dráhe do roku 2027.

Rusko predtým deklarovalo svoj zámer stiahnuť sa z ISS, kde sú jeho kozmonauti stále prítomní a národ zohráva rozhodujúcu úlohu. Zameranie sa však teraz presunulo na vývoj novej ruskej orbitálnej vesmírnej stanice ako primárneho cieľa tamojšej vesmírnej agentúry Roskosmos.

Počas televízneho stretnutia so špecialistami v tomto sektore Putin zdôraznil potrebu kontinuity a uviedol: „Cieľom je, aby neexistovali žiadne medzery, aby práca držala krok s vyčerpaním zdrojov ISS. Ďalej vyzval na včasnú realizáciu projektu a vyhlásil, že prvý segment by mal byť spustený do roku 2027.

Ruský vesmírny priemysel čelí dlhodobým problémom s financovaním, korupčným škandálom a iným neúspechom. V auguste zažil modul Luna-25 počas predpristávacích manévrov nešťastie a zrútil sa na povrch Mesiaca. Napriek tomuto neúspechu Putin uznal zložitosť vesmírnych aktivít a vyjadril odhodlanie poučiť sa z týchto skúseností, aby sa predišlo budúcim chybám.

Okrem riešenia výziev v tomto odvetví vyzval Putin tých, ktorí dohliadajú na sektor, aby zvýšili platy, prilákali zahraničných špecialistov a zvýšili zapojenie súkromného podnikania. Cieľom tohto úsilia je posilniť vesmírne kapacity krajiny a zabezpečiť úspešnú realizáciu novej orbitálnej vesmírnej stanice.

ISS, symbol medzinárodnej spolupráce predovšetkým medzi Spojenými štátmi a Ruskom, začala v roku 1998 a jej vyradenie bolo pôvodne naplánované na rok 2024. NASA však teraz odhaduje, že môže pokračovať v prevádzke až do roku 2030. S vývojom nového ruského orbitálu vesmírnej stanice sa Rusko snaží udržať si svoju prítomnosť v prieskume vesmíru a zároveň podporovať partnerstvá s inými národmi.

často kladené otázky

1. Prečo Rusko plánuje výstavbu novej vesmírnej stanice?

Rusko má v úmysle nahradiť starnúcu Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) novou orbitálnou vesmírnou stanicou. Toto rozhodnutie umožňuje Rusku pokračovať vo svojej prítomnosti v prieskume vesmíru, udržať si vedúcu úlohu v tomto sektore a zabezpečiť nepretržitý vedecký výskum.

2. Kedy bude vypustený prvý segment novej vesmírnej stanice?

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že cieľom vypustenia prvého segmentu novej orbitálnej vesmírnej stanice je rok 2027.

3. Akým výzvam čelil ruský vesmírny priemysel?

Ruský vesmírny priemysel sa v posledných rokoch stretáva s problémami s financovaním, korupčnými škandálmi a neúspechmi. Tieto problémy zdôraznili potrebu reforiem vrátane lepšieho financovania, lepšieho riadenia projektov a posilnenej medzinárodnej spolupráce.

4. Čo sa stalo s ruským modulom Luna-25?

Rusko čelilo hanbe, keď sa modul Luna-25 zrútil na povrch Mesiaca počas predpristávacích manévrov. Napriek tomuto neúspechu ruský prezident Putin zdôraznil, že je dôležité poučiť sa z chýb a využiť ich na zlepšenie budúcich misií.

5. Ako Rusko plánuje riešiť výzvy v rámci svojho vesmírneho priemyslu?

Rusko sa snaží riešiť výzvy v rámci svojho vesmírneho priemyslu riešením nízkych platov, priťahovaním zahraničných špecialistov a zvyšovaním zapojenia súkromného podnikania. Cieľom týchto akcií je podporiť rast a udržateľnosť ruských vesmírnych spôsobilostí.