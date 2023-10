Rusko sa zameriava na novú vesmírnu stanicu do roku 2027

By

Ruský prezident Vladimir Putin načrtol plány na výstavbu novej vesmírnej stanice, ktorá by do roku 2027 nahradila starnúcu Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), a to aj napriek nedávnym neúspechom. Rozhodnutie prichádza v čase, keď si Rusko kladie za cieľ udržať nepretržitú ľudskú prítomnosť vo vesmíre a zabezpečiť hladký prechod z ISS na novú orbitálnu platformu.

Vytvorenie novej ruskej vesmírnej stanice sa stalo hlavnou prioritou ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos. Putin zdôraznil potrebu bezproblémového prechodu a uviedol, že „cieľom je, aby neexistovali žiadne medzery, aby práca držala krok s vyčerpaním zdrojov ISS“.

Zatiaľ čo problémy s financovaním, korupčné škandály a iné neúspechy sužujú ruský vesmírny priemysel v posledných rokoch, Putin zostáva optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť. Priznal haváriu modulu Luna-25 na povrchu Mesiaca počas jeho prvej misie po desaťročiach, označil to za „negatívnu skúsenosť“, ale sľúbil, že sa z nej poučí.

S cieľom riešiť pretrvávajúce výzvy Putin naliehal na úrady, aby riešili problém nízkych platov v kozmickom priemysle a motivovali zahraničných odborníkov, aby prispeli svojimi odbornými znalosťami. Vyzval tiež väčšiu angažovanosť súkromných podnikov s cieľom podporiť inovácie a napredovať vo vesmírnom prieskume.

ISS, založená v roku 1988 v spolupráci medzi Spojenými štátmi a Ruskom, mala byť vyradená z prevádzky v roku 2024. NASA však verí, že stanica môže pokračovať v prevádzke až do roku 2030. Putinovo oznámenie podčiarkuje záväzok Ruska udržiavať prítomnosť vo vesmíre a zabezpečiť plynulý prechod na novú stanicu.

Najčastejšie otázky:

Otázka: Prečo Rusko plánuje nahradiť ISS?

Odpoveď: Rusko má v úmysle nahradiť ISS, aby udržalo nepretržitú ľudskú prítomnosť vo vesmíre a zabezpečilo bezproblémový prechod.

Otázka: Kedy bude nová ruská vesmírna stanica na obežnej dráhe?

Odpoveď: Podľa prezidenta Putina sa očakáva, že prvý segment novej vesmírnej stanice bude na obežnej dráhe do roku 2027.

Otázka: Akým výzvam čelil ruský vesmírny priemysel?

Odpoveď: Ruský vesmírny priemysel čelil problémom s financovaním, korupčným škandálom a nedávnym neúspechom, ako napríklad pád modulu Luna-25.

Otázka: Ako dlho bude ISS pokračovať v prevádzke?

Odpoveď: Hoci bolo pôvodne plánované vyradenie z prevádzky v roku 2024, NASA odhaduje, že ISS môže pokračovať v prevádzke až do roku 2030.