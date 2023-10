Putin oznámil plány na novú ruskú orbitálnu stanicu do roku 2027

By

Prezident Vladimir Putin vo štvrtok prezradil, že Rusko je pripravené spustiť prvý segment svojej novej orbitálnej stanice do roku 2027. Nová stanica, ktorú Moskva považuje za prirodzený vývoj vo vesmírnom výskume po Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), má za cieľ začleniť pokročilé vedecké a technologický pokrok na splnenie budúcich cieľov. Napriek neúspechu v auguste s prvým ruským záberom na Mesiac po 47 rokoch Putin potvrdil svoj záväzok voči lunárnemu programu a zdôraznil, že je dôležité zostať na správnej ceste s rozvojom pilotovaných vesmírnych letov.

Pri predĺžení účasti Ruska na ISS do roku 2028 ako dočasného opatrenia Putin uznal, že starnúca ISS nakoniec vyčerpá svoje zdroje. Zdôraznil potrebu mať v prevádzke nielen nový segment, ale aj celú stanicu, keď už ISS nebude životaschopná. Putin vyjadril obavy, že zaostávanie vo vesmírnom prieskume by mohlo poškodiť ruský program, ak by vývoj novej stanice nenapredoval rýchlo.

Jurij Borisov, šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, podporil Putinovo rozhodnutie a zdôraznil dôležitosť zachovania schopností Ruska v pilotovaných vesmírnych letoch. Borisov zdôraznil naliehavosť začatia rozsiahlych prác na ruskej orbitálnej stanici do roku 2024, aby sa predišlo potenciálnym medzerám v kapacitách spôsobených zánikom ISS skôr, ako bude ruská stanica pripravená.

V súvislosti s nedávnym zlyhaním lode Luna-25 v auguste Putin ubezpečil, že lunárny program pretrvá a poučí sa z chýb, pričom uviedol: „Chyby sú chyby. Je to hanba pre nás všetkých. Toto je prieskum vesmíru a každý tomu rozumie. Sú to skúsenosti, ktoré môžeme využiť v budúcnosti.“ Borisov navrhol možnosť posunúť ďalší štart Mesiaca na rok 2026 z pôvodne plánovaného dátumu v roku 2027.

S obnoveným záväzkom Ruska k prieskumu vesmíru sľubuje budúcnosť ruských vesmírnych misií prelomové úspechy a vývoj v snahe o vedecké poznatky mimo našej planéty.

FAQ

Kedy bude v prevádzke prvý segment novej ruskej orbitálnej stanice?

Prezident Putin uviedol, že prvý segment novej ruskej orbitálnej stanice by mal byť uvedený do prevádzky do roku 2027.

Aké sú dôvody rozhodnutia Ruska vytvoriť novú orbitálnu stanicu?

Rusko sa snaží zabezpečiť pokračovanie svojich kapacít pilotovaných vesmírnych letov, keďže sa zdroje Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) zmenšujú. Vybudovanie novej stanice umožní Rusku zostať na čele vesmírneho prieskumu.

Čo sa stalo s prvým ruským snímkom Mesiaca po 47 rokoch?

Prvý ruský mesačný záber po 47 rokoch, plavidlo Luna-25, zažilo technické nešťastia, ktoré vyústili do havarijného pristátia na južnom póle Mesiaca v auguste. Napriek tomuto neúspechu Putin vyjadril odhodlanie pokračovať v lunárnom programe a využiť získané skúsenosti pre budúce misie.

Aký je časový plán pre ruský lunárny program?

Putin navrhol možnosť posunúť ďalší štart na Mesiac na rok 2026, teda o rok skôr ako pôvodne plánovaný dátum 2027. Cieľom tejto úpravy je urýchliť pokrok v lunárnom programe.