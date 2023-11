Nová orbitálna stanica: ambiciózny krok Ruska do budúcnosti vesmírneho prieskumu

By

Rusko sa chystá začať ambiciózny podnik do budúcnosti vesmírneho prieskumu s plánmi postaviť novú orbitálnu stanicu. Prezident Vladimir Putin oznámil, že prvá časť tohto prelomového projektu bude uvedená do prevádzky do roku 2027, čo predstavuje významný míľnik pre vesmírny program krajiny.

Táto nová orbitálna stanica sa považuje za prirodzený vývoj úsilia Ruska v oblasti prieskumu vesmíru po Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Zatiaľ čo Moskva predĺžila svoju účasť na ISS do roku 2028, Putin zdôraznil, že nová stanica je kľúčová pre budúcnosť pilotovaných vesmírnych letov. Jeho cieľom je nielen nahradiť starnúcu ISS, ale aj začleniť pokrokové vedecké a technologické úspechy, čím sa zabezpečí, že dokáže úspešne čeliť výzvam budúcnosti.

Jurij Borisov, šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, plne podporil Putinovu víziu a zdôraznil dôležitosť zachovania spôsobilostí krajiny v pilotovaných vesmírnych letoch. Zdôraznil, že ISS sa blíži ku koncu svojej životnosti, čo znamená, že Rusko musí urýchlene začať s prácami na novej orbitálnej stanici. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok kritickú medzeru vo vesmírnych kapacitách Ruska.

Napriek neúspechu pri havárii lode Luna-25 v auguste vyjadril Putin svoj záväzok pokračovať v ruskom lunárnom programe. Uznal technické nešťastia, ktoré sa vyskytli, a opísal ich ako cenné ponaučenie pre budúce snahy o výskum vesmíru. Borisov navrhol, že ďalší štart Mesiaca by sa mohol dokonca urýchliť do roku 2026 namiesto pôvodne plánovaného roku 2027.

Výstavba a úspešná prevádzka novej orbitálnej stanice nielen posilní prítomnosť Ruska vo vesmíre, ale prispeje aj ku globálnemu úsiliu o prieskum vesmíru. So svojou vyspelou technologickou infraštruktúrou a pokrokovým prístupom je Rusko pripravené zohrať významnú úlohu pri formovaní budúcnosti pilotovaných vesmírnych letov.

FAQ

Aká je nová orbitálna stanica?

Nová orbitálna stanica je ambicióznym ruským projektom na vytvorenie špičkovej vesmírnej stanice, ktorá nahradí starnúcu Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Kedy bude v prevádzke prvý segment novej orbitálnej stanice?

Podľa prezidenta Putina sa očakáva, že prvý segment bude uvedený do prevádzky do roku 2027.

Prečo je potrebná nová orbitálna stanica?

Nová orbitálna stanica je potrebná, pretože zdroje ISS sa míňajú. Nielenže nahradí ISS, ale začlení aj pokrokové vedecké a technologické úspechy pre budúci vesmírny prieskum.

Aký vplyv bude mať nová orbitálna stanica na ruský vesmírny program?

Nová orbitálna stanica zabezpečí, aby si Rusko udržalo svoje schopnosti v pilotovaných vesmírnych letoch, čím zabráni akýmkoľvek medzerám v jeho vesmírnom programe.

Bude Rusko pokračovať vo svojom lunárnom programe napriek nedávnym neúspechom?

Áno, prezident Putin opätovne potvrdil záväzok Ruska k jeho lunárnemu programu a uviedol, že chyby sú súčasťou procesu učenia sa pri prieskume vesmíru.