Udalosť Chicxulub: Odhalenie vplyvu prachu na dinosaurov

Vyhynutie dinosaurov spôsobené katastrofickou haváriou asteroidu Chicxulub pri pobreží Mexika pred 66 miliónmi rokov vedcov už dlho zmiatlo. Nedávna štúdia publikovaná v Nature Geoscience však ponúka nový pohľad na to, prečo sa tieto mocné tvory stretli s ich predčasným zánikom po tejto ničivej udalosti.

Doterajší výskum sa zameral na úlohu zvýšených koncentrácií síry v atmosfére, vytvárajúcich nehostinné prostredie pre život na Zemi. Asteroid Chicxulub, najväčšie astronomické teleso, ktoré zasiahlo našu planétu, zanechalo v Mexickom zálive obrovský impaktný kráter široký 112 míľ. Táto kolízia uvoľnila do atmosféry obrovské množstvo síry - niekde medzi 30 a 500 gigatonami. Síra kombinovaná s inými plynmi vytvára sulfátové aerosóly, čo vedie k hustému závoju plynu, ktorý prekáža slnečnému žiareniu, čo spôsobuje globálne poklesy teploty v rozmedzí od 3.6 do 14.4 stupňov Fahrenheita.

Zatiaľ čo pokles teploty by bol fatálny pre chladnokrvné plazy, ako sú dinosaury, štúdia Nature Geoscience navrhuje alternatívny mechanizmus ich vyhynutia. Belgický výskumný tím naznačuje, že kľúčovú úlohu zohrali jemné prachové častice generované z rozomletej horniny na mieste dopadu. Tento prach by bol katapultovaný vysoko do atmosféry, čo by spôsobilo predĺžené obdobie tmy na zemskom povrchu, ktoré by trvalo približne dva roky.

Neprítomnosť slnečného svetla zastavila fotosyntézu, kritický proces pre prežitie rastlín, čo má za následok bezprostredné ohrozenie celého života rastlín. Bez udržateľného zdroja potravy čelili zvieratám živiacim sa rastlinami a ich predátorom bezprostredné nebezpečenstvo. Kolaps potravinovej siete, vyvolaný zastavením fotosyntézy, nakoniec viedol k vyhynutiu dinosaurov a nespočetných ďalších druhov.

Často kladené otázky

Čo spôsobilo vyhynutie dinosaurov?

Vyhynutie dinosaurov bolo primárne spôsobené haváriou asteroidu Chicxulub pri pobreží Mexika, čo malo za následok kombináciu faktorov vrátane zvýšených koncentrácií síry a prítomnosti prachu v atmosfére.

Ako viedol dopad asteroidu k zániku dinosaurov?

Náraz asteroidu Chicxulub spôsobil výrazné globálne ochladenie v dôsledku zvýšených koncentrácií síry a prítomnosti jemného prachu v atmosfére. Výsledný pokles teploty v kombinácii s dlhou tmou zastavil fotosyntézu, zrútil potravinovú sieť a viedol k vyhynutiu dinosaurov.

Akú úlohu zohrala fotosyntéza pri vyhynutí?

Fotosyntéza je proces, pri ktorom rastliny premieňajú slnečné svetlo, vodu a oxid uhličitý na energiu, čím udržiavajú život rastlín a uvoľňujú kyslík. Zastavenie fotosyntézy v dôsledku dopadu asteroidu spôsobilo, že rastliny neboli schopné prežiť, čo viedlo k vyhynutiu živočíchov živiacich sa rastlinami a následne aj mäsožravých predátorov, ktorí sa na ne spoliehali.

zdroj: BBC