Prví ľudia stavali konštrukcie z dreva pred viac ako 476,000 XNUMX rokmi, odhaľuje štúdia

Archeológovia z University of Liverpool a Aberystwyth University objavili dôkazy, ktoré dokazujú, že ľudia stavali stavby z dreva oveľa skôr, ako sa doteraz predpokladalo. Vedci objavili dobre zachovalé drevo na mieste v Kalambo Falls v Zambii, ktorého vek sa odhaduje na najmenej 476,000 XNUMX rokov a predchádza evolúcii homo sapiens.

Nález je významný, pretože poskytuje najskorší dôkaz o tom, že ľudia zámerne vyrábali guľatiny tak, aby do seba zapadali. Stopy po kamenných nástrojoch na dreve naznačujú, že raní ľudia tvarovali a spájali dva veľké polená, potenciálne ako základ plošiny alebo časti obydlia. To spochybňuje predchádzajúcu predstavu, že ľudia z doby kamennej boli výlučne kočovníci.

Pomocou techník luminiscenčného datovania odborníci z Aberystwyth University určili vek nálezov skúmaním toho, kedy boli minerály v okolitom piesku naposledy vystavené slnečnému žiareniu. To umožňuje výskumníkom spojiť komplexnejšie pochopenie ľudskej evolúcie a toho, ako sa technológia vyvíjala počas doby kamennej.

Vedci zapojení do projektu Deep Roots Of Humanity, ktorý skúma vývoj ľudskej technológie v dobe kamennej, financovaného Radou pre výskum umenia a humanitných vied Spojeného kráľovstva. Projekt spolupracoval so zambijskou komisiou na ochranu národného dedičstva, Livingstone Museum, Moto Moto Museum a National Museum, Lusaka.

Profesor Larry Barham z University of Liverpool poznamenal, že tento objav spochybňuje predchádzajúce predpoklady o našich skorých predkoch. Povedal: „Premenili svoje okolie, aby si uľahčili život, aj keď to bolo len tým, že vytvorili platformu na sedenie pri rieke na vykonávanie každodenných prác. Títo ľudia sa nám podobali viac, ako sme si mysleli."

Očakáva sa, že vykopávky pri vodopádoch Kalambo, výnimočnom mieste a významnom dedičstve pre Zambiu, prinesú ďalšie vzrušujúce objavy, keďže projekt pokračuje vo svojej práci.