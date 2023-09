Organizácia South African Heritage Body obhajuje povolenie na kontroverzné lety do vesmíru

By

Juhoafrická agentúra pre zdroje dedičstva (SAHRA) obhajovala svoje rozhodnutie vydať povolenie na použitie fosílií juhoafrických hominínov pri kontroverznom vesmírnom lete, pričom uznala obavy vedcov. Povolenie umožnilo paleoantropológovi Lee Bergerovi dočasne vyviezť kosť palca Homo naledi a kľúčnu kosť Australopithecus sediba na propagačný let do vesmíru. SAHRA uviedla, že povolenie bolo udelené ako súčasť propagácie dedičstva a kampane na zvýšenie povedomia, ale poznamenala, že budúce aplikácie zahŕňajúce použitie fosílneho hominínového materiálu budú predmetom väčšej kontroly.

Vesmírny let vyvolal kritiku vedcov z celého sveta, ktorí ho považovali za neetické a zbytočné. Zahŕňalo to, že fosílie boli vypustené na suborbitu na palube kozmickej lode Virgin Galactic za prítomnosti miliardára Tima Nasha, zástancu výskumu ľudského pôvodu v Afrike. Let tiež vyvolal obvinenia z neokoloniálnych vedeckých praktík s obavami, že africké zdroje sa využívajú s malým alebo žiadnym prínosom pre miestnu komunitu.

SAHRA tieto tvrdenia odmietla a uviedla, že podkopávajú právomoc agentúry spravovať juhoafrické dedičstvo. Agentúra však uznala problémy týkajúce sa pozostatkov hominínov s rovnakým rešpektom a dôstojnosťou ako ľudské pozostatky. Preklasifikovanie fosílií hominínov na ľudské pozostatky by malo významné dôsledky pre paleoantropologický výskum v Južnej Afrike, vrátane zavedenia 60-dňového procesu účasti verejnosti na výskume a požiadavky na opätovné pochovanie na určených miestach.

SAHRA si stojí za svojím rozhodnutím udeliť povolenie, ale uznáva potrebu dôkladnejšieho preskúmania budúcich aplikácií zahŕňajúcich fosílny hominínový materiál. Tento vývoj poukazuje na prebiehajúcu diskusiu o používaní a uchovávaní významných vedeckých artefaktov a zároveň zdôrazňuje význam etických praktík v oblasti paleoantropológie.

definícia:

– Homo naledi: vyhynutý druh hominínov objavený v systéme Rising Star Cave neďaleko Johannesburgu v Južnej Afrike v roku 2013.

– Australopithecus sediba: vyhynutý druh hominínu nájdený v kolíske ľudstva v Južnej Afrike v roku 2008.

Zdroje:

– Zdrojový článok je založený na informáciách od South African Heritage Resources Agency (SAHRA) a reakcii vedeckej komunity na rozhodnutie o povolení. Neboli poskytnuté žiadne adresy URL.