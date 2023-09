Sondovanie tokov vzácnej horúcej plazmy v hornej atmosfére

By

V blízkosti zemských pólov sú polárne žiary bežným javom, zobrazujúcim farebné svetelné show v hornej atmosfére spôsobené interakciou medzi slnečným vetrom a magnetosférou planéty. Bližšie k rovníku sa však môže vyskytnúť iný atmosférický jav: subaurálny iónový posun (SAID).

Udalosti SAID zahŕňajú rýchle prúdenie horúcej plazmy cez ionosféru smerom na západ. Tieto udalosti boli spojené s viditeľnými štruktúrami na oblohe, ako sú stabilné oblúky polárnej žiary (SAR) a silné zvýšenie rýchlosti tepelnej emisie (STEVE). Typicky sa udalosti SAID vyskytujú medzi súmrakom a polnocou, ale vyskytli sa prípady tokov SAID zistených po polnoci.

V nedávnej štúdii publikovanej v Journal of Geophysical Research: Space Physics sa výskumníci zamerali na 15 popolnočných udalostí SAID zistených v blízkosti Južnej Ameriky v roku 2013. Analýzou údajov z rôznych zdrojov, vrátane satelitných programov a meraní polárnej aktivity, skúmali charakteristiky a vzniku týchto zriedkavých udalostí.

Vedci zistili, že udalosti SAID po polnoci, podobne ako udalosti pred polnocou, sú výsledkom komplexnej interakcie medzi ionosférickými podmienkami a geomagnetickou dynamikou. Súhra zahŕňa vytváranie elektrických polí a interakcie medzi vlnami a časticami, ktoré pôsobia ako lokalizované zdroje tepla.

Tieto zistenia zlepšujú pochopenie dynamiky plazmy v hornej atmosfére a jej potenciálu narušiť radarové signály pre satelitné sledovanie a ďalšie kritické aplikácie. Ďalší výskum v tejto oblasti by mohol poskytnúť cenné poznatky o tom, ako udalosti SAID a ich súvisiace javy môžu ovplyvniť zemskú atmosféru.

Zdroj: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) vyvinutý v sektore magnetického miestneho času po polnoci (1–4) v roku 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677