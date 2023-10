Nezmapované územie: Exkluzívne nájdené v cicavčích bunkách

By

Výskumníci urobili prevratný objav v cicavčích bunkách, keď identifikovali kompartment nazývaný exkluzom. Tento novoobjavený kompartment, ktorý sa nachádza v bunkovej plazme, sa skladá z kruhov DNA nazývaných plazmidy. Tieto plazmidy môžu pochádzať z rôznych zdrojov, vrátane mimo bunky a z telomér, čo sú zakryté konce chromozómov. Je dôležité poznamenať, že plazmidy v exkluzóme neobsahujú plány pre proteíny.

Štúdia, ktorú viedla Ruth Kroschewski z Ústavu biochémie na ETH Zürich, odhaľuje, že exkluzóm slúži ako kľúčová funkcia na ochranu chromozómov v bunkách. Exkluzoma funguje ako mechanizmus pre bunky na rozlíšenie medzi ich vlastnou DNA, ktorá je stále potrebná, a cudzou DNA, ktorá už nie je potrebná. Kruhy DNA, ktoré sa nedajú oddeliť, by sa mohli potenciálne vložiť do chromozómov alebo narušiť fyziológiu buniek tým, že sa premietnu do proteínov.

Vedci sa domnievajú, že exkluzoma by mohla hrať úlohu v bunkovej imunologickej pamäti. Špeciálny proteín, ktorý sa viaže na DNA v bunkovej plazme, bol skúmaný roky a je známe, že sa viaže aj na kruhy DNA. Tento proteín môže spustiť signálnu kaskádu v bunkách, čo vedie k produkcii a uvoľňovaniu látok prenášajúcich zápal. Táto predĺžená signalizácia by mohla zavádzať imunitný systém, aby si myslel, že ide o prebiehajúcu infekciu, čo môže viesť k autoimunitným reakciám, ako je systémový lupus erythematosus.

Predpokladá sa, že exkluzoma pochádza z ranej evolúcie, keď sa objavili eukaryoty. Predpokladá sa, že exkluzóm sa vyvinul ako prostriedok na organizáciu a ochranu prstencovej DNA pred fúziou rôznych organizmov. Zatiaľ čo exkluzívny obal sa podobá obalu bunkového jadra, je oveľa jednoduchší s medzerami, ktoré sú viditeľné iba v skorých štádiách tvorby jadrového obalu. Dôvody, prečo sú plazmidy zabalené v neúplnom membránovom obale, zostávajú nejasné.

Na pochopenie tajomstiev exkluzómu je potrebný ďalší výskum, vrátane toho, ako sa mení plazmidová DNA a faktorov určujúcich ukladanie plazmidu do exkluzómu. Tento novoobjavený kompartment otvára možnosti na skúmanie bunkových mechanizmov a ich dôsledkov pri chorobách a imunitných odpovediach.

