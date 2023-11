Nová štúdia odhaľuje potenciálne patogény stopovanie na rieke Plastic

Nedávna štúdia vykonaná na rieke vo Veľkej Británii odhalila znepokojivé prepojenie medzi plastovým odpadom a prepravou nebezpečných patogénov po prúde. Výskum sa ponoril do rieky Sowe vo Warwickshire a West Midlands v Anglicku, pričom sa zameral na vplyv vyhodených plastov, drevených tyčiniek a samotnej vody na množenie mikroorganizmov. Zistenia naznačujú, že tieto spoločenstvá mikroorganizmov môžu slúžiť ako rezervoár pre baktérie a vírusy, o ktorých je známe, že spôsobujú ľudské choroby a rezistenciu na antibiotiká.

Vedúci autor Vinko Zadjelovic z University of Antofagasta v Čile zdôraznil potenciálne dôsledky pre ľudské zdravie a uviedol, že „plasty v sladkovodných útvaroch môžu prispieť k transportu potenciálnych patogénov a génov rezistencie na antibiotiká“. To vrhá svetlo na príslušné obavy o verejné zdravie, pretože rezistencia na antibiotiká naďalej predstavuje rastúcu hrozbu na celom svete. V skutočnosti len v roku 2019 si infekcie súvisiace s rezistenciou na antibiotiká vyžiadali životy odhadom 2.7 milióna ľudí na celom svete. Ak sa to nerieši, predpokladá sa, že toto číslo do roku 10 vzrastie na ohromujúcich 2050 miliónov úmrtí.

Štúdia odhalila významné variácie v spoločenstvách mikroorganizmov v závislosti od vzorkovaného materiálu. Zatiaľ čo čistiarne odpadových vôd musia primerane čistiť a dezinfikovať odpadové vody, vzorky vody zozbierané z rieky Sowe vo februári 2020 obsahovali patogény, ako sú Salmonella, E. Coli a Streptococcus zodpovedné za streptokok v krku. Tieto zistenia podčiarkujú naliehavú potrebu prísnejšieho monitorovania a regulácie čistiarní odpadových vôd s cieľom zmierniť potenciálne zdravotné riziká.

Okrem toho zozbierané vzorky plastov a dreva priťahovali „oportunistické“ baktérie, vrátane Pseudomonas aeruginosa a aeromonas, ktoré predstavujú riziko pre jedincov s oslabeným imunitným systémom. Zistilo sa, že P. aeruginosa, známa tým, že spôsobuje infekcie u nemocničných pacientov, sa takmer trikrát vyskytuje na zvetraných plastoch, ktoré napodobňujú rozklad plastov v prirodzenom prostredí v porovnaní s drevom. Okrem toho zvetraný plast vykazoval vyššiu prítomnosť génov spojených s rezistenciou na antibiotiká.

Táto štúdia zdôrazňuje zásadný význam riešenia plastového znečistenia v riekach a presadzovania správnych postupov čistenia odpadových vôd. Prísnejšie predpisy na monitorovanie a čistenie odpadových vôd môžu pomôcť zabrániť šíreniu nebezpečných patogénov po prúde. Okrem toho je dôležité, aby jednotlivci a organizácie konali zodpovedne znižovaním plastového odpadu a podporovaním udržateľných postupov na ochranu našich vodných ciest a ochrany ľudského zdravia.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Ako prispieva plastový odpad v riekach k preprave patogénov?

Odpoveď: Plast vysypaný do riek vytvára živnú pôdu pre mikroorganizmy, ktoré môžu slúžiť ako rezervoár pre baktérie a vírusy. Tieto spoločenstvá mikroorganizmov môžu prenášať patogény po prúde, čo predstavuje riziko pre ľudské zdravie.

Otázka: Aké sú dôsledky rezistencie na antibiotiká?

Odpoveď: Antibiotická rezistencia je rastúcou hrozbou pre verejné zdravie, čo vedie k narastajúcemu počtu infekcií, ktoré sa ťažko liečia. V roku 2019 si infekcie rezistentné na antibiotiká vyžiadali približne 2.7 milióna úmrtí na celom svete. Odhaduje sa, že do roku 2050 by tento počet mohol celosvetovo vzrásť na 10 miliónov úmrtí.

Otázka: Čo možno urobiť na vyriešenie tohto problému?

Odpoveď: Prísnejšie monitorovanie čistiarní odpadových vôd a implementácia nariadení môže pomôcť zmierniť prenos patogénov. Okrem toho zníženie plastového odpadu a podpora trvalo udržateľných postupov môže prispieť k zachovaniu zdravia našich vodných tokov a predchádzaniu šíreniu nebezpečných mikroorganizmov.