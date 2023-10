Postoje rodičov k účasti na genomickom výskume pre zdravé deti

Nedávna štúdia skúmala postoje rodičov k účasti ich zdravých detí na genomickom výskume a ich očakávania návratnosti výsledkov. Cieľom výskumu bolo pochopiť názory rodičov, ktorí sa zúčastnili výskumnej siete primárnej starostlivosti a mali zdravé deti. Štúdia uskutočnila pološtruktúrované telefonické rozhovory s 26 rodičmi, pričom prepisy analyzovali tematicky.

Z rozhovorov vyplynuli tri kľúčové témy. Prvou témou bola reciprocita, kde rodičia vyjadrili preferenciu získavať medicínsky použiteľné výsledky s nástupom v detstve ako recipročné gesto za ich účasť na výskume. Tiež sa očakávalo, že budú časom opätovne kontaktovaní pre akékoľvek ďalšie informácie alebo aktualizácie. Druhá téma skúmala následné vplyvy genetického testovania. Rodičia dúfali v budúce klinické prínosy pre ich deti, ale tiež sa obávali rizika genetickej diskriminácie. Chceli zabezpečiť, aby účasť na genomickom výskume nemala žiadne negatívne dôsledky pre budúcnosť ich dieťaťa.

Treťou témou bola sila a posilnenie. Niektorí rodičia sa cítili posilnení účasťou na genomickom výskume, pretože im to umožnilo prijať preventívne opatrenia pre ich dieťa a ostatných členov rodiny. Vnímali to ako príležitosť robiť informované rozhodnutia a potenciálne sa vyhnúť potenciálnym zdravotným rizikám. Iní rodičia však váhali, či majú obmedziť autonómiu svojho dieťaťa účasťou na výskume, ktorý by mohol vyústiť do odhalenia zdravotných ťažkostí alebo genetických predispozícií.

Pochopenie týchto postojov a očakávaní môže pomôcť informovať o prístupoch zameraných na účastníkov ku genomickému výskumu. Výskumníci môžu zvážiť tieto napätia pri navrhovaní štúdií na optimalizáciu rodičovského rozhodovania a participácie pri maximalizácii užitočnosti výsledkov. Okrem toho riešenie obáv súvisiacich s genetickou diskrimináciou a podpora autonómie v rozhodovaní môže ďalej zvýšiť ochotu rodičov zapojiť sa do genomického výskumu so svojimi zdravými deťmi.

Zdroje:

Pôvodný článok: Neboli poskytnuté