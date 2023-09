Vedci zistili, že parazity manipulujú s mravcami, aby vyliezli na steblá trávy

Vedci z Katedry rastlinných a environmentálnych vied na Kodanskej univerzite urobili fascinujúci objav o lancetových pečeňových motolikoch, druhu parazita. Tieto motolice majú pozoruhodnú schopnosť ovládať mravce a prinútiť ich liezť po steblách trávy, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že ich skonzumujú väčšie zvieratá.

Životný cyklus motolíc lancetových začína, keď ich vajíčka vylúčia kravy a skončia v tráve. Slimáky požierajú tieto vajíčka, kde sa z nich vyvinú larvy a rozmnožujú sa nepohlavne. Slimáky reagujú na napadnutie tvorbou cýst okolo červov, ktoré sú následne vypudené ako slizové guľôčky. Bez toho, aby o tom vedeli, mravce konzumujú tieto slizové guľôčky spolu s larvami červov.

Keď sa larvy dostanú do mravca, migrujú buď do žalúdka mravca alebo do jeho mozgu. Tí, ktorí sa dostanú do mozgu, prevezmú kontrolu a prikážu mravcovi, aby vyliezol na steblo trávy a chytil sa ho. Toto správanie uľahčuje väčším zvieratám náhodné požitie mravca a jeho parazitov. Vo vnútri konečného hostiteľa červy dozrievajú a kladú vajíčka do pečene hostiteľa, čím sa cyklus dokončí.

Výskumníci, ktorí študovali infikované mravce v dánskych lesoch Bidstrup, zistili, že teplota zohráva významnú úlohu v správaní mravcov. Počas chladných dní zostali mravce na tráve, ale v teplejších dňoch zostúpili. Toto pozorovanie naznačuje, že červy prevažne manipulujú s mravcami počas nočných a ranných hodín. Zistenia zdôrazňujú zložitosť správania parazitov a zdôrazňujú potrebu ďalšieho výskumu v tejto oblasti.

Aj keď je to zriedkavé, ľudia sa môžu príležitostne nakaziť týmito parazitmi. V takýchto prípadoch môže dôjsť k poškodeniu pečene a žlčových ciest. Je však dôležité poznamenať, že ľudia nie sú primárnym hostiteľom motolice lancetovej.

Zdroje:

– Univerzita v Kodani, Katedra rastlinných a environmentálnych vied

– Behavioral Ecology Journal