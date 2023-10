Rozšírenie ozónovej diery nad Antarktídou vyvoláva obavy z úbytku ozónovej vrstvy

By

Ozónová diera nad Antarktídou dosiahla veľkosť približne trikrát väčšiu ako Brazília, čo signalizuje významný prípad poškodzovania ozónovej vrstvy. Európska vesmírna agentúra (ESA) to zistila v súvislosti s vývojom pomocou údajov zozbieraných jej satelitom Copernicus Sentinel-5P 16. septembra 2023.

Vedci teraz skúmajú základné príčiny tejto obrovskej „oblasti poškodzujúcej ozónovú vrstvu“. Jednou z možných súvislostí, ktoré sa skúmajú, je erupcia podmorskej sopky Tonga, Hunga Tonga Hunga Ha'apai, začiatkom roku 2022. Erupcia rozpútala rázové vlny a spustila varovania pred cunami, pričom satelit zachytil zábery dymu a popola vznášajúceho sa do atmosféry.

Uvoľňovanie sopečných plynov a aerosólov počas tejto erupcie sa teraz skúma ako potenciálny faktor zhoršujúci sa úbytok ozónovej vrstvy nad Antarktídou. Satelit Copernicus Sentinel-5P, vypustený v roku 2017, zohral kľúčovú úlohu pri monitorovaní zemskej atmosféry v rámci misií Copernicus Sentinel.

Podľa nedávnych zistení ESA sa ozónová diera rozšírila na plochu približne 26 miliónov štvorcových kilometrov. Aj keď sa radí medzi najväčšie zaznamenané sezónne ozónové diery, zaostáva za rekordom z roku 2000, ktorý dosiahol takmer 28.4 milióna štvorcových kilometrov.

Rozmery ozónovej diery sa počas roka menia a zvyčajne vrcholia od polovice septembra do polovice októbra. Tento jav sa pripisuje oslabeniu a prípadnému rozptýleniu polárneho víru na južnej pologuli, keď teploty v stratosfére stúpajú. ESA predpovedá, že hladiny ozónu v postihnutom regióne sa do konca decembra vrátia do normálu.

Ozónová vrstva v stratosfére Zeme hrá zásadnú úlohu pri ochrane našej planéty pred škodlivým ultrafialovým (UV) žiarením zo Slnka. Pozostáva z vysokej koncentrácie molekúl ozónu. Satelitné merania, ako sú tie, ktoré poskytuje Sentinel-5P, umožňujú vedcom pozorne sledovať vývoj ozónovej vrstvy.

Rozšírenie ozónovej diery nad Antarktídou je dôvodom na obavy vzhľadom na jej potenciálne environmentálne a zdravotné dôsledky. Na pochopenie príčin tohto významného vývoja a implementáciu opatrení na zachovanie ozónovej vrstvy bude potrebný ďalší výskum a nepretržité monitorovanie.

Zdroje:

– Európska vesmírna agentúra (ESA)

– Nemecké centrum pre letectvo a kozmonautiku (DLR)