Viac ako 40 % ľadovcových šelfov v Antarktíde stratilo objem, vedci varujú pred stúpajúcou hladinou morí

Vedci odhalili, že viac ako 40 % ľadovcových šelfov v Antarktíde stratilo objem za posledných 25 rokov, čo predstavuje značné riziko zvýšenia hladiny morí. Predpokladá sa, že táto strata objemu ľadu je spôsobená otepľovaním vyvolaným človekom, keďže ľadové šelfy pôsobia ako kľúčové stabilizátory pre masívne ľadovce na kontinente.

Ľadové police sú rozšírenia ľadových štítov, ktoré pokrývajú Antarktídu a plávajú na okolitých moriach. Fungujú ako „zátky“ a spomaľujú tok ľadu z ľadovcov do oceánu. Keď sa tieto ľadové police zmenšujú, stabilita zátok sa oslabuje, čo vedie k zvýšeným stratám ľadu z ľadovcov.

Štúdia, publikovaná v časopise Science Advances, analyzovala viac ako 100,000 162 satelitných radarových snímok na posúdenie zdravia 71 ľadovcových šelfov Antarktídy. Zo 1997 študovaných ľadových šelfov sa ich objem medzi rokmi 2021 a XNUMX zmenšil. Podľa Benjamina Davisona, vedúceho výskumníka z University of Leeds, toto zhoršenie ľadových šelfov prispelo približne o šesť milimetrov k zvýšeniu globálnej hladiny morí počas sledovaného obdobia. .

Zatiaľ čo Antarktída v súčasnosti prispieva len 6 % k celkovému nárastu hladiny morí, existuje obava, že by sa to mohlo podstatne zvýšiť, ak by sa ľadové šelfy naďalej zhoršovali. V sledovanom štvrťstoročí uniklo do oceánu približne 67 biliónov ton ľadu, čo bolo kompenzované pridaním 59 biliónov ton, čo viedlo k čistému úniku 7.5 bilióna ton roztopenej vody.

Štúdia tiež zdôraznila nerovnomerný vplyv na rôzne regióny Antarktídy. V západnej Antarktíde stratili ľadové šelfy objem v dôsledku vystavenia teplejším vodám, ktoré ich erodovali zdola. Topenie na základni predstavovalo 95 % čistej straty 1.9 bilióna ton ľadu len v západnej časti Getz Ice Shelf. Otelení, proces, pri ktorom sa kusy ľadu oddeľujú do oceánu, spôsobil zostávajúcu stratu.

Na rozdiel od toho, ľadové šelfy vo východnej Antarktíde buď zostali stabilné, alebo zaznamenali rast, chránený pásom studenej vody pozdĺž pobrežia, ktorý ich chránil pred teplejšími prúdmi. Anna Hoggová, profesorka z Leedsskej univerzity a spoluautorka štúdie, však zdôraznila trvalé opotrebovanie v dôsledku topenia a otelení v regióne, čo poskytuje ďalší dôkaz o meniacej sa klíme Antarktídy.

Dôsledky topenia ľadovcových šelfov presahujú stúpajúcu hladinu morí. Mohlo by to narušiť globálnu cirkuláciu oceánov, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri preprave živín, tepla a uhlíka. Pridaná sladká voda z topiaceho sa ľadu môže zriediť husté a slané vody južného oceánu, čo môže oslabiť globálny oceánsky dopravný pás a ovplyvniť globálnu klimatickú reguláciu.

Ďalší výskum a monitorovanie antarktických ľadovcových šelfov je potrebný na pochopenie dlhodobých dôsledkov ich zhoršovania na morských hladinách a globálnej regulácii klímy.

