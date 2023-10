Pochopenie elektrónového správania v roztavených soliach pre pokročilé jadrové reaktory

By

Výskumníci z Národného laboratória Oak Ridge Department of Energy a University of Iowa dosiahli významný pokrok v pochopení toho, ako elektróny interagujú s roztavenými soľami v pokročilých jadrových reaktoroch. Výpočtovou simuláciou zavedenia prebytočného elektrónu do roztavenej soli chloridu zinočnatého vedci dokázali identifikovať tri stavy, ktoré môže elektrón nadobudnúť.

V prvom scenári sa elektrón stáva súčasťou molekulárneho radikálu obsahujúceho dva ióny zinku. V druhom scenári sa elektrón lokalizuje na jedinom ióne zinku. V treťom scenári je elektrón delokalizovaný a rozptýlený cez viaceré ióny soli. Tieto zistenia sú kľúčové pre predpovedanie vplyvu žiarenia na výkon soľných reaktorov.

Reaktory na roztavenú soľ sa zvažujú ako potenciálny projekt pre budúce jadrové elektrárne. Preto je nanajvýš dôležité pochopiť, ako roztavené soli reagujú na vysoké žiarenie. Cieľom výskumníkov bolo objasniť správanie elektrónu v kontakte s iónmi, ktoré tvoria roztavenú soľ.

Aj keď štúdia neodpovedá na všetky otázky, poskytuje rozhodujúci východiskový bod pre ďalšie skúmanie interakcie medzi elektrónmi a roztavenými soľami. Výskumníci sa tiež domnievajú, že tri identifikované druhy tvorené elektrónmi v krátkodobom horizonte by mohli potenciálne reagovať a vytvárať zložitejšie druhy počas dlhších období.

Štúdia s názvom „Sú vysokoteplotné roztavené soli reaktívne s prebytočnými elektrónmi? Case of ZnCl2,” bol publikovaný v časopise The Journal of Physical Chemistry B. Bol vybraný ako ACS Editors' Choice, čo naznačuje jeho potenciál pre široký záujem verejnosti.

Tento výskum bol vykonaný ako súčasť výskumného centra Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) DOE pod vedením Brookhaven National Laboratory. Výskumný tím plánuje pokračovať vo vyšetrovaní účinkov žiarenia na iné soľné systémy. Ich výpočtový výskum bol vykonaný v užívateľských zariadeniach DOE, vrátane Compute and Data Environment for Science v Oak Ridge National Laboratory a National Energy Research Scientific Computing Center v Lawrence Berkeley National Laboratory.

Pochopenie správania elektrónov v roztavených soliach je kľúčové pre pokrok v reaktoroch s roztavenými soľami. Pomáha zaistiť bezpečnosť a účinnosť týchto reaktorov, ktoré sa považujú za sľubnú možnosť budúcej výroby jadrovej energie.

