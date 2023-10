Meteorický roj Orionid vyvrcholí 21. októbra: Ako ho zažiť

By

Meteorický roj Orionid, ktorý práve prebieha a bude pokračovať do 7. novembra, čoskoro dosiahne svoj vrchol 21. októbra. Táto každoročná nebeská udalosť ponúka veľkolepú ukážku padajúcich hviezd osvetľujúcich nočnú oblohu. Sprcha pochádza zo zvyškov Halleyovej kométy, slávnej kométy, ktorá obieha okolo Slnka každých 75-76 rokov.

Počiatky meteorického roja možno vystopovať k malým úlomkom, ktoré sa oddeľujú od Halleyovej kométy, keď cestuje vesmírom. Tieto úlomky tvoria stopu prachu a ľadu, ktorá nakoniec vstúpi do zemskej atmosféry úžasnou rýchlosťou okolo 41 míľ za sekundu. Keď sa tieto častice zrazia so zemskou atmosférou, v dôsledku trenia so vzduchom zhoria a vytvárajú svetelné pruhy svetla, ktoré charakterizujú meteorické roje.

Halleyova kométa spôsobuje nie jeden, ale dva ročné meteorické roje. K tomu dochádza, pretože dráha kométy sa tesne pretína s dráhou Zeme v dvoch rôznych bodoch. Prvý bod vedie k meteorickému roju Eta Aquarids začiatkom mája, zatiaľ čo druhý bod nastáva teraz, v polovici až koncom októbra, a vytvára meteorický roj Orionid.

Aby ste boli svedkami tohto oslnivého displeja, nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie. Na pozorovanie padajúcich hviezd stačí voľné oko. Priaznivé zarovnanie oblohy v tomto roku znamená, že Mesiac nebude rušiť zážitok zo sledovania počas hlavných hodín pred úsvitom. Pre tých, ktorí žijú na severnej aj južnej pologuli, bude veľa príležitostí vidieť meteorický roj.

Niektoré odporúčané miesta, kde si môžete užiť meteorický roj Orionid, zahŕňajú New York, Miami, Los Angeles, Atlanta a severná Kalifornia. Očakáva sa, že tieto miesta budú mať priaznivé pozorovacie podmienky s minimálnou oblačnosťou a obmedzeným svetelným znečistením.

Ak chcete optimalizovať zážitok zo sledovania, nájdite slabo osvetlenú vonkajšiu oblasť mimo pouličného osvetlenia a obytného osvetlenia. Orientujte sa tvárou na juhovýchod (pre osoby na severnej pologuli) alebo severovýchod (pre osoby na južnej pologuli). Trvá približne 30 minút pozerania sa na oblohu, kým sa oči prispôsobia a zaznamenajú meteory. Aby ste si mohli naplno vychutnať meteorický roj, odporúča sa vyhnúť sa sústredeniu sa výlučne na radiantový bod Orionidov, hviezdu Betelgeuse.

Poznačte si teda do kalendára vrchol meteorického roja Orionid 21. októbra a pripravte sa na úchvatnú nebeskú šou, akú môže poskytnúť len príroda.

definícia:

– Meteorický roj: Nebeské udalosti charakterizované množstvom meteorov objavujúcich sa na nočnej oblohe počas relatívne krátkeho obdobia. Meteory, známe tiež ako „padajúce hviezdy“, sa zhmotňujú, keď častice z komét alebo asteroidov vstúpia do zemskej atmosféry a vyparia sa v dôsledku trenia.

– Halleyova kométa: Slávna kométa, ktorá obieha okolo Slnka každých 75-76 rokov. Spôsobuje dva ročné meteorické roje: Eta Aquarids začiatkom mája a meteorický roj Orionid v októbri.

