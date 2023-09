Nová mozaika odhaľuje bezprecedentný detail krátera Shackleton na južnom póle Mesiaca

By

NASA zverejnila novú mozaiku krátera Shackleton, permanentne zatieneného impaktného krátera, ktorý sa nachádza na južnom póle Mesiaca. Tento obrázok, ktorý vytvorila Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a tímy ShadowCam, poskytuje vzácny a detailný pohľad na kráter.

LROC, ktorý obieha okolo Mesiaca od roku 2009, a ShadowCam, nástroj na palube kozmickej lode Korea Aerospace Research Institute s názvom Danuri, vypustený v auguste 2022, majú každý svoje jedinečné vlastnosti na pozorovanie Mesiaca. LROC je navrhnutý tak, aby fungoval pri slabom osvetlení, ale má obmedzenú schopnosť fotografovať zatienené oblasti, ktoré nikdy nedostanú priame slnečné svetlo. Na druhej strane je ShadowCam 200-krát citlivejšia na svetlo ako LROC, pričom sa spolieha na slnečné svetlo odrážajúce sa od geologických prvkov Mesiaca alebo Zeme, aby zachytilo snímky v slabo osvetlených oblastiach.

Nedávna mozaika bola vytvorená kombináciou snímok z týchto dvoch kamier, čo umožňuje komplexný pohľad na najjasnejšie aj najtemnejšie časti Mesiaca. Kráter Shackleton, charakteristický svojim permanentne zatieneným dnom, je v troch bodoch na svojom okraji čiastočne osvetlený slnkom viac ako 90 % roka v dôsledku mierneho sklonu osi Mesiaca. Verí sa, že tieto zatienené oblasti by mohli potenciálne obsahovať rezervoáre vodného ľadu, čo je neoceniteľný zdroj pre budúce misie s posádkou na Mesiac.

NASA tiež zdôraznila, že tieto vysoko osvetlené oblasti v kráteri Shackleton by mohli byť použité na využitie slnečnej energie pre základný tábor počas budúcich misií, s výletmi do zatienených oblastí na preskúmanie nízkoteplotného krátera. Navyše, južný pól Mesiaca ponúka neustálu komunikáciu so Zemou, čo z neho robí ideálne miesto na prieskum.

Zverejnenie tohto podrobného obrazu krátera Shackleton poskytuje výskumníkom cenné poznatky a lepšie pochopenie geológie Mesiaca. Tiež pripravuje pôdu pre budúci prieskum a využívanie zdrojov Mesiaca ľudskými misiami.

Zdroje:

– NASA