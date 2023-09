Cudzie telá: Skúmanie pandémií a vakcín v histórii

By

V najnovšej knihe Simona Schamu „Foreign Bodies“ sa ponorí do sveta pandémií minulých i súčasných, pričom zdôrazňuje ponaučenia, ktoré sme sa naučili, ako aj tie, ktoré ešte musíme pochopiť. Kniha sa primárne zameriava na život a dielo Waldemara Mordechaia Wolffa Haffkina, vedca, ktorý koncom 19. a začiatkom 20. storočia vyvinul domáce vakcíny na boj proti cholere a bubonovému moru.

Schamovo písanie zavedie čitateľov na strhujúcu cestu Haffkinovým životom, od jeho raných skúseností s obranou svojej komunity pred ruskými pogromami až po jeho školenie na prestížnom Pasteurovom inštitúte vo Francúzsku. Bola to Haffkinova vakcína, ktorá ho v roku 1893 priviedla do Indie, kde bol svedkom jej pozoruhodného úspechu v boji proti cholere. Neskôr by dosiahol ešte väčší triumf s vakcínou na odstránenie bubonického moru.

Autor s fascinujúcimi detailmi opisuje starostlivý proces, ktorý Haffkine použil na vytvorenie vakcíny proti moru, od extrakcie tekutín až po kultiváciu bacilov v kozom vývare. Napriek tomu, že Haffkine významne prispel k verejnému zdraviu v Indii, britské koloniálne úrady ho nakoniec unavili. Spoliehali sa na agresívnejšie opatrenia, ako je ničenie dedín a vysťahovanie domorodcov, ktoré sa často ukázali ako neúčinné. Úspech cudzinca ako Haffkine bol ranou pre ich hrdosť, čo viedlo k jeho prípadnému odchodu z Indie.

Zatiaľ čo Schama obsahuje niekoľko tangenciálnych exkurzií a ďalších príbehov, jeho obdiv k Haffkinovi presvitá. Kniha sa končí podpornou poznámkou pre Anthonyho Fauciho a prekvapivou úvahou o úlohe modrej krvi kraba podkovy pri výrobe vakcín.

Schamaova práca nastoľuje dôležité otázky o sile vedy v boji proti pandémiám a o úlohe ľudí pri ich vlastnom ničení. Napriek nášmu pokroku autor tvrdí, že sú to naše vlastné činy, ako sú jadrové zbrane a zmena klímy, ktoré predstavujú väčšiu hrozbu pre ľudstvo.

„Cudzie telá“ slúžia ako svedectvo o pozoruhodnom živote a úspechoch Waldemara Mordechaia Wolffa Haffkina. Prostredníctvom tejto biografie Simon Schama zdôrazňuje obrovský vplyv, ktorý môžu mať jednotliví vedci tvárou v tvár globálnym zdravotným krízam.

