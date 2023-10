Štúdia ukazuje, že suplementácia kreatínu môže byť prínosom po únavovom syndróme COVID-19

By

Nová klinická štúdia publikovaná v časopise Food Science & Nutrition naznačuje, že suplementácia kreatínu v strave môže mať potenciálne výhody pre jedincov trpiacich post-COVID-19 únavovým syndrómom, bežne známym ako dlhý COVID. Do štúdie sa zapojilo 12 účastníkov s únavovým syndrómom po COVID-19, ktorí boli náhodne zaradení do skupiny s placebom alebo do skupiny, ktorá dostávala 4 gramy monohydrátu kreatínu denne počas šiestich mesiacov.

Kreatín je prirodzene sa vyskytujúca zlúčenina nachádzajúca sa vo svalových bunkách a je známa svojou úlohou pri produkcii bunkovej energie počas krátkych návalov intenzívnej fyzickej aktivity. Často sa používa ako doplnok na zvýšenie športového výkonu a podporu rastu svalov. Táto štúdia však skúmala jeho potenciálne prínosy pre jednotlivcov s únavovým syndrómom po COVID-19.

Výsledky štúdie ukázali, že suplementácia kreatínu viedla k významnému zvýšeniu hladín kreatínu vo svaloch nôh aj mozgu. Okrem toho po troch mesiacoch suplementácie účastníci hlásili významné zníženie celkovej únavy. Počas šesťmesačného sledovania tiež zaznamenali zlepšenie symptómov, ako je strata chuti, ťažkosti s dýchaním, bolesti tela, bolesti hlavy a ťažkosti so sústredením.

Zistenia tejto štúdie naznačujú, že suplementácia kreatínu môže byť účinným zásahom pri zvládaní post-COVID-19 únavového syndrómu. Výskumníci však zdôrazňujú potrebu ďalších štúdií na potvrdenie týchto zistení v rôznych populáciách po COVID-19.

Celkovo tento výskum poskytuje nové poznatky o potenciálnych výhodách kreatínu pre jednotlivcov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú COVID. Doplnenie kreatínu môže poskytnúť úľavu od únavy a zlepšiť rôzne symptómy spojené s únavovým syndrómom po COVID-19.

zdroj:

– „Účinky šesťmesačnej suplementácie kreatínu na výsledky hlásené pacientom a lekárom a hladiny kreatínu v tkanivách u pacientov s únavovým syndrómom po COVID-19“ od Jeleny Slankamenac, Marijany Ranisavljev, Nikolu Todoroviča, Jeleny Ostojičovej, Valdemara Stajera a Sergej M. Ostojič. Food Science & Nutrition. doi: 10.1002/fsn3.3597.