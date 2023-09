Pink Diamond Discovery ponúka pohľad na proces formovania

By

Výskumníci, ktorí študujú nálezisko diamantov Argyle v západnej Austrálii, získali nové poznatky o vzniku ružových diamantov a iných farebných variet, podľa štúdie publikovanej v časopise Nature Communications. Baňa Argyle, ktorá tvorí 90 % svetových ružových diamantov, je teraz zatvorená, vďaka čomu sú tieto drahokamy ešte vzácnejšie a cennejšie. Leštené ružové diamanty najvyššej kvality môžu dosiahnuť ceny v desiatkach miliónov dolárov.

Štúdia sa zamerala na pochopenie geologických podmienok nevyhnutných pre vznik ružových diamantov. Analýzou vzoriek z bane Argyle boli vedci schopní identifikovať špecifické podmienky potrebné na vývoj týchto vzácnych drahokamov. Tieto poznatky by potenciálne mohli viesť k objaveniu nových ložísk ružových diamantov v iných oblastiach.

Ružové diamanty vznikajú pod extrémnym tlakom a vysokými teplotami hlboko v zemskom plášti. Sú zložené z čistého uhlíka, rovnako ako biele diamanty, no ich jedinečná farba pochádza z prítomnosti vzácnej atómovej štruktúry, ktorá pohlcuje zelené svetlo. Presný proces, ako ružové diamanty získavajú svoju farbu, je stále do značnej miery záhadou, no tento nedávny výskum privádza vedcov bližšie k rozlúšteniu záhady.

Baňa Argyle s obrovskými zásobami ružových diamantov je už niekoľko desaťročí významným zdrojom týchto cenných drahých kameňov. Jeho zatvorenie v novembri 2020 znamenalo koniec éry pre diamantový priemysel, čím sa zvýšila potreba a hodnota existujúcich ružových diamantov.

Zatiaľ čo štúdia ponúka dôležité poznatky o procese tvorby ružových diamantov, je potrebný ďalší výskum na úplné pochopenie podmienok potrebných na ich vytvorenie. Napriek tomu tento objav prináša novú nádej pre budúci objav ložísk ružových diamantov inde vo svete.

Zdroje:

– „Ružové diamanty: Výskumníci odhaľujú geologický recept za najvzácnejšími a najcennejšími drahokamami na svete“ – CNN

– Štúdia: „Ružové diamanty: pohľad na ich pôvod z podpisu stopového prvku pre ložisko diamantov Argyle, Západná Austrália“ – Nature Communications