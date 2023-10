Nový výskum odhaľuje, že morské baktérie stratili bičíky a ďalšie črty pri návrate do oceánu

By

Nedávna štúdia uskutočnená americkým ministerstvom energetiky Joint Genome Institute v spolupráci s výskumníkmi z University of Nevada, Las Vegas, odhalila prekvapivé zistenia o baktériách z kmeňa Chloroflexota. Zistilo sa, že tieto baktérie, ktoré sú známe svojou schopnosťou rozkladať znečisťujúce látky a recyklovať uhlík, majú bičíky v horúcich prameňoch, ale túto vlastnosť stratili, keď sa vyvinuli tak, aby obývali morské prostredie pred stovkami miliónov rokov.

Výskumníci sa zamerali konkrétne na triedu v rámci Chloroflexota nazývanú Dehalococcodiadia, ktorá má schopnosť degradovať škodlivé chemikálie nachádzajúce sa v pesticídoch a chladivách. Prostredníctvom genómu a metagenomického sekvenovania zistili, že Dehalococcodiadia žijúca na horúcich prameňoch má bičíky, čo je vlastnosť, ktorá nebola predtým známa v Chloroflexota. Na rozdiel od toho ich náprotivky žijúce v oceáne nemali bičíky, čo naznačuje, že tieto štruktúry sa stratili počas evolučnej adaptácie na morské prostredie.

Štúdia odhalila aj ďalšie prekvapivé črty v horúcom prameni Dehalocococoidia. Niektoré z týchto vlastností zmizli v baktériách, ktoré sa vyvinuli, aby žili v oceáne, zatiaľ čo zvyšky iných vlastností zostali. Napríklad Dehalocococoidia v horúcich prameňoch aj v oceánoch vykazovali stratu bunkových stien a zložitý model evolúcie génov súvisiacich s jedením rastlinných zlúčenín. To naznačuje, že tieto baktérie sa pravdepodobne spoliehajú na spoluprácu s inými mikroorganizmami vo svojej komunite pri rozklade rastlinného materiálu.

Okrem toho vedci zistili, že horúci prameň Dehalocococoidia mal enzýmy na syntézu alebo degradáciu rastlinných hormónov, čo naznačuje, že ich náprotivky žijúce na súši môžu mať schopnosť manipulovať s rastom rastlín.

Pochopenie evolučnej histórie a jedinečných vlastností baktérií Chloroflexota by mohlo mať dôležité dôsledky pre inžinierske mikroorganizmy pre aplikácie, ako je výroba biopalív. Využitím svojich rozmanitých metabolických schopností môžu vedci vyvinúť udržateľnejšie a efektívnejšie procesy v rôznych priemyselných odvetviach.

Ďalšie štúdie o týchto baktériách by mohli objasniť potenciálne využitie mikrobiálnych procesov pri výrobe biopalív a iných udržateľných aplikáciách.

