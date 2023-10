Astronómovia získavajú nové pohľady na magnetické pole Slnka pomocou špičkového slnečného teleskopu

By

Astronómovia výrazne pokročili v odhaľovaní záhad magnetického poľa Slnka vďaka prelomovým údajom zozbieraným zo solárneho teleskopu Daniela K. Inouyeho (DKIST) na Havaji. Tento výkonný solárny teleskop prevádzkovaný americkou Národnou vedeckou nadáciou (NSF) poskytuje doteraz najpodrobnejšie znázornenie magnetického poľa Slnka.

Jedným z kľúčových zistení z údajov je objav serpentínovej alebo hadej topológie v magnetickom poli „tichého“ povrchu Slnka, známeho tiež ako chromosféra. Tento nový pohľad na geometriu magnetického poľa je rozhodujúci pre pochopenie energetických javov, ktoré poháňajú dynamiku plazmy v slnečnej atmosfére.

Vedci, vrátane vedcov z University of Sheffield vo Veľkej Británii, veria, že tieto údaje môžu pomôcť vyriešiť dlhotrvajúci hlavolam v astrofyzike: drastický rozdiel teplôt medzi vonkajšou vrstvou Slnka, známou ako koróna, a jej povrchom, fotosférou. Koróna je stokrát teplejšia ako fotosféra, na rozdiel od toho, čo by sa dalo očakávať.

Hadovitý vzor v magnetickom poli môže hrať úlohu pri napájaní slnečnej plazmy na teploty miliónov Kelvinov. Predpokladá sa, že tieto magnetické polia sú tiež zodpovedné za najväčšie výbuchy v slnečnej sústave, známe ako výrony koronálnej hmoty (CME).

Predtým sa väčšina výskumov zmien tepla medzi korónou a fotosférou zameriavala na slnečné škvrny, veľké a vysoko magnetické oblasti na povrchu Slnka. Nové zistenia však zdôrazňujú dôležitosť štúdia „tichého slnka“ a jeho konvekčných buniek nazývaných „granuly“, ktoré obsahujú slabšie, ale dynamickejšie magnetické polia.

Bezprecedentná rozlišovacia schopnosť DKIST umožnila výskumníkom odhaliť zložité zmeny v smere magnetického poľa, čo naznačuje výskyt magnetického opätovného spojenia. Tento proces zahŕňa dve magnetické polia smerujúce v opačných smeroch, ktoré interagujú a uvoľňujú energiu, ktorá prispieva k zahrievaniu atmosféry Slnka.

Výskum uskutočnený medzinárodným tímom vedcov, vrátane tých z Queen's University Belfast, Národného solárneho observatória NSF a Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy v Nemecku, bol publikovaný v Astrophysical Journal Letters.

Tento prielom predstavuje významný krok k pochopeniu fungovania našej životodarnej hviezdy, Slnka. Solárny teleskop DKIST otvoril nové cesty v slnečnej fyzike a poskytol fascinujúce výsledky, ktoré vyvolali vzrušenie medzi vedcami z rôznych inštitúcií.

Zdroj: The University of Sheffield, Science and Technology Facilities Council, Queen's University Belfast.