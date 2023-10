Mapovacie nástroje Odomknite tajomstvá ľadu podpovrchovej vody na Marse

By

Vylepšené mapovacie techniky vrhajú nové svetlo na prítomnosť podpovrchového vodného ľadu na Marse a ponúkajú cenné poznatky pre budúce robotické a ľudské misie na Červenú planétu.

Vedci zapojení do projektu NASA Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) vytvorili tri podrobné mapy, ktoré odhaľujú rozloženie ľadu v rôznych hĺbkach. Využitím údajov z kamery High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) na palube sondy Mars Reconnaissance Orbiter sa tímu podarilo vylepšiť svoje techniky mapovania a získať jasnejšie pochopenie toho, kde sa nachádza podpovrchový ľad.

Mapy, ktoré zobrazujú ľad v hĺbkach nula až jeden meter, jeden až päť metrov a hlbšie ako päť metrov, slúžia ako kľúčový nástroj pre plánovačov misií a vedcov. Zozbierané informácie možno použiť na identifikáciu potenciálnych miest pristátia pre budúce misie na štúdium plytkého ľadu a uľahčenie ťažby zdrojov na podporu života a výrobu paliva.

„Naše mapy sú dôležité aj pre budúce pristávacie misie, robotické aj ľudské. Plánovači misií, ktorí chcú študovať plytký ľad, môžu použiť naše mapy ako súčasť výberu miesta pristátia,“ vysvetľuje Nathaniel Putzig, jeden z hlavných riešiteľov projektu SWIM.

Tieto mapy majú tiež ďalší význam v oblasti exobiologických štúdií. Ľad na Marse pôsobí nielen ako cenný zdroj na udržanie ľudského života, ale mohol by tiež zohrávať úlohu pri zachovávaní potenciálnych biologických podpisov starovekého života. Ľad by mohol chrániť tieto jemné podpisy pred škodlivým ionizujúcim žiarením, čím by boli náchylnejšie na odhalenie budúcimi misiami.

Objav „polygónového terénu“ je ďalším presvedčivým zistením vyplývajúcim z mapovania. V týchto oblastiach sa podpovrchový ľad sezónne rozširuje a zmršťuje, čo spôsobuje tvorbu zreteľných polygonálnych trhlín na povrchu Marsu. Pozorovanie týchto trhlín rozprestierajúcich sa okolo čerstvých impaktných kráterov naznačuje prítomnosť skrytého ľadu pod povrchom.

FAQ

1. Ako vznikli mapy podpovrchového vodného ľadu na Marse?

Mapy boli vytvorené pomocou rafinovaných mapovacích techník a údajov z kamery HiRISE na palube Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Aký význam majú tieto mapy?

Mapy pomáhajú plánovačom misií identifikovať potenciálne miesta pristátia pre budúce misie a uľahčujú štúdium plytkého ľadu a ťažby zdrojov na Marse. Majú tiež hodnotu pre exobiologické štúdie, pretože ľad môže zachovať biologické podpisy starovekého života.

3. Aký význam má „polygónový terén“?

„Polygónový terén“ označuje tvorbu polygonálnych trhlín na povrchu Marsu spôsobených sezónnou expanziou a kontrakciou podpovrchového ľadu. Pozorovanie týchto trhlín okolo čerstvých impaktných kráterov naznačuje prítomnosť skrytého ľadu pod povrchom.

4. Aké ďalšie úvahy sú potrebné pre ľudské misie na Mars?

Pri plánovaní ľudských misií na Mars treba brať do úvahy okrem zdrojov vody a ľadu aj bezpečnosť miesta pristátia, solárne a tepelné špecifikácie a ďalšie faktory.

zdroj: phys.org