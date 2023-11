Alan Stern sa pripravuje na suborbitálny vesmírny let na misii Virgin Galactic

By

Alan Stern, planetárny vedec z Southwest Research Institute (SwRI) a hlavný výskumník misie NASA New Horizons, sa chystá splniť si svoj detský sen ísť do vesmíru. Na misii Galactic 05 spoločnosti Virgin Galactic bude Stern súčasťou posádky ich piateho komerčného letu. Čoskoro sa zaradí medzi tých pár, ktorí sa odvážili za hranice zemskej atmosféry.

Príprava na let do vesmíru nie je ľahká úloha. Stern prešiel rozsiahlym výcvikom vrátane troch centrifúg a troch vysokovýkonných prúdových letov. Prúdové lety ho vystavili vysokej úrovni zrýchlenia, čo pomohlo jeho telu aklimatizovať sa na vysoké rýchlosti, ktoré zažil počas štartu. Aj keď je Stern fyzicky náročný, skutočný let nebude taký namáhavý.

Počas svojej kariéry Stern pracoval na tomto momente. Potápal sa, cestoval na južný pól, stal sa obchodným pilotom a dokonca pracoval ako štátom certifikovaný technik záchrannej zdravotnej služby. Viackrát sa uchádzal o to, aby sa stal špecialistom na misie raketoplánov NASA a bol zástancom toho, aby vedci cestovali do vesmíru prostredníctvom komerčných vesmírnych letov. Jeho úsilie pomohlo posunúť zameranie spoločností ako Virgin a Blue Origin z výlučne cateringu pre turistov na ubytovanie výskumníkov a pedagógov.

Pre Sternov nadchádzajúci let má SwRI vytýčených osem cieľov. Let bude slúžiť ako príprava na jeho ďalší suborbitálny let financovaný NASA, ktorý sa zameria výlučne na výskum. Počas letu má za cieľ zoznámiť sa s reálnou skúsenosťou a porovnať ju s tréningovými simuláciami. Stern bude tiež nosiť biopostroj na sledovanie jeho krvného tlaku a srdcovej frekvencie. Tieto údaje sa porovnajú s predchádzajúcimi testami a poskytnú cenné poznatky pre budúce výskumné lety.

Napriek určitým obavám zo súvisiacich rizík Sternovo vzrušenie prevyšuje akýkoľvek strach. Jeho najväčšou starosťou je ochorieť tesne pred letom. So svojimi skúsenosťami s viac ako 24 letmi s nulovou hmotnosťou si však zostáva istý svojou schopnosťou zvládnuť potenciálne nebezpečné situácie.

FAQ:

Otázka: Kto je Alan Stern?

Odpoveď: Alan Stern je planetárny vedec v Southwest Research Institute (SwRI) a hlavný výskumník misie NASA New Horizons.

O: Aká je nadchádzajúca misia Alana Sterna?

Odpoveď: Alan Stern bude súčasťou posádky na misii Galactic 05 spoločnosti Virgin Galactic, suborbitálnom vesmírnom lete.

O: Aké ciele si Alan Stern stanovil pre svoj nadchádzajúci let?

Odpoveď: Stern má osem cieľov stanovených spoločnosťou SwRI pre nadchádzajúci let. Tieto ciele pomôžu pripraviť sa na jeho ďalší suborbitálny let, ktorý bude zameraný na výskum.

Otázka: Ako sa Alan Stern pripravil na let do vesmíru?

Odpoveď: Stern prešiel rozsiahlym výcvikom, vrátane centrifúg a vysokovýkonných prúdových letov, aby sa aklimatizoval na fyzické požiadavky vesmírnych letov.

O: Čo urobil Alan Stern počas svojej kariéry, aby sa pripravil na let do vesmíru?

Odpoveď: Počas svojej kariéry sa Stern snažil o rôzne skúsenosti a kvalifikácie, ako je potápanie, stal sa komerčným pilotom a pracoval ako štátom certifikovaný technik pohotovostnej medicíny, aby sa stal najlepším kandidátom na vesmírne lety. Presadzoval tiež, aby vedci cestovali do vesmíru prostredníctvom komerčných vesmírnych letov.

O: Aké obavy má Alan Stern zo svojej nadchádzajúcej misie?

Odpoveď: Stern uznáva vyššie riziká spojené s letmi do vesmíru v porovnaní s letmi komerčných leteckých spoločností. Okrem toho má obavy, že pred letom ochorie a premešká príležitosť.