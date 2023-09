Sú odhady vodného ľadu na Mesiaci príliš vysoké?

By

Nedávna štúdia vedená Dr. Ralucom Rufuom z Southwest Research Institute naznačuje, že trvalo zatienené oblasti Mesiaca (PSR), niektoré z najchladnejších miest v slnečnej sústave, nemusia byť také staré, ako sa predtým verilo. Tieto PSR, umiestnené na póloch Mesiaca, sú oblasti, kde slnečné svetlo nikdy nedosiahne dno hlbokých kráterov a zachytáva prchavé chemikálie vrátane vodného ľadu.

Výpočty tímu naznačujú, že väčšina mesačných PSR nemá viac ako 3.4 miliardy rokov a môže obsahovať relatívne mladé ložiská vodného ľadu. Toto zistenie má významné dôsledky pre naše chápanie vodných zdrojov na Mesiaci, ktoré sa považujú za kľúčové pre trvalo udržateľný prieskum Mesiaca a budúce vesmírne misie.

Prítomnosť vodného ľadu na Mesiaci už dlho zaujíma vedcov. Jeho potenciál ako zdroja pre astronautov by mohol umožniť výrobu raketového paliva a udržať systémy na podporu života. Vek PSR, kde sa predpokladá, že je zachytený vodný ľad, sa však predtým odhadoval na oveľa starší.

Ak sú PSR skutočne mladšie, ako sa doteraz predpokladalo, znamenalo by to, že súčasné odhady vodného ľadu na Mesiaci môžu byť nadhodnotené. To vyvoláva otázky o uskutočniteľnosti použitia týchto zdrojov pre budúce lunárne misie. Na určenie skutočného rozsahu a dostupnosti vodného ľadu na Mesiaci bude potrebný ďalší výskum a prieskum.

Štúdia, ktorú uskutočnila Dr. Raluca Rufu a jej tím, zdôrazňuje potrebu pokračujúceho vedeckého skúmania PSR Mesiaca. Pochopenie veku a zloženia týchto regiónov je nevyhnutné pre plánovanie budúcich misií a efektívne využívanie lunárnych zdrojov.

Zdroje:

– NASA

– Juhozápadný výskumný ústav