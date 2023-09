Nová technika AI by mohla priniesť revolúciu v hľadaní života na Marse

By

Vedci vyvinuli novú techniku ​​strojového učenia, ktorá dokáže určiť pôvod vzorky a rozlíšiť biologické a nebiologické materiály s presnosťou 90 %. Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences naznačuje, že senzory vybavené touto technológiou AI by sa mohli použiť na marťanských roveroch na hľadanie známok života. Metóda zahŕňa analýzu molekulárnych vzorov a komponentov vzorky na identifikáciu jej pôvodu.

Podľa doktora Roberta Hazena z Carnegie Institution for Science, spoluvedúceho výskumu, by tento prelom mohol spôsobiť revolúciu v hľadaní mimozemského života. Má to nielen dôsledky na pochopenie pôvodu a chémie raného života na Zemi, ale tiež otvára možnosť použitia inteligentných senzorov na robotických kozmických lodiach na hľadanie známok života predtým, ako sa vzorky vrátia na Zem.

Výskumníci trénovali algoritmy AI pomocou súborov údajov 134 známych biotických a abiotických vzoriek. Umelá inteligencia potom dokázala presne identifikovať vzorky pochádzajúce zo živých vecí, starovekého života zmeneného geologickými procesmi a vzoriek abiotického pôvodu. To znamená, že vedci by mohli potenciálne použiť túto techniku ​​na určenie, či vzorky Marsu boli kedysi živé.

Zatiaľ čo metóda stále vyžaduje ďalšie zdokonalenie, aby zodpovedala protokolom NASA, mohla by sa použiť na rovere NASA Perseverance, ktorý v súčasnosti zbiera vzorky na povrchu Marsu. Hazen verí, že údaje, ktoré už rover zhromaždil, by mohli potenciálne poskytnúť dôkaz o molekulách z organickej marťanskej biosféry.

Táto nová technika riadená AI má tiež širšie dôsledky. Mohlo by to pomôcť objasniť pôvod 3.5 miliardy rokov starých sedimentov nájdených v Západnej Austrálii, ktoré môžu obsahovať najstaršie fosílne mikróby na Zemi. Okrem toho by mohla mať aplikácie v biológii, paleontológii a archeológii.

Celkovo má tento prielom potenciál výrazne posunúť hľadanie života mimo Zeme. Umožňuje vedcom nielen identifikovať známky života na Marse, ale ponúka aj pohľad na rozmanitosť a pôvod života vo vesmíre.

Zdroje:

– Proceedings of the National Academy of Sciences

– Carnegieho inštitút pre vedu

– NASA