Nový model pre lepšie zastúpenie čierneho uhlíka v globálnych klimatických modeloch

Výskumníci identifikovali nedostatky v zastúpení čierneho uhlíka (BC), hlavnej zložky atmosférických aerosólov, v súčasných globálnych klimatických modeloch (GCM). Nedávna štúdia Chena a kol. skúma mikrofyzikálne a optické vlastnosti BC, ktoré ovplyvňujú jej radiačné účinky, a navrhuje vylepšený aerosólový optický model na riešenie týchto nedostatkov.

BC je známa svojimi silnými schopnosťami absorpcie svetla a prispievaním k otepľovaniu klímy. Zistilo sa však, že absorpčná účinnosť a účinky aerosólov na globálne otepľovanie sú v GCM nadhodnotené v dôsledku nedostatočného zastúpenia komplexných zmiešavacích stavov BC.

Chen a kol. analyzovali pozorovania distribúcie veľkosti častíc a stavu miešania z viacerých zdrojov s cieľom identifikovať kľúčové vlastnosti BC, ktoré významne ovplyvňujú jej radiačné účinky. Potom vyvinuli vylepšený aerosólový optický model, ktorý lepšie zohľadňuje tieto vlastnosti na základe pozorovaní. Tento vylepšený model bol následne implementovaný v GCM.

Vedci hodnotili výkonnosť nového modelu pomocou pozorovaní v teréne. Výsledky ukázali, že predpovedaná absorpcia BC zo zlepšených zobrazení bola v súlade s globálnymi pozorovaniami BC. Bolo to pripísané presnejšej predpovedi mikrofyzikálnych a zmiešavacích vlastností súvisiacich s BC.

Okrem toho vedci zistili, že zlepšené zastúpenie BC viedlo k zníženiu jeho radiačného pôsobenia a klimatických účinkov až o 24 percent. To zdôrazňuje dôležitosť presnej reprezentácie BC v GCM pre spoľahlivejšie klimatické projekcie.

Táto štúdia s názvom „Aerosolový optický modul s vlastnosťami čierneho uhlíka s obmedzeným pozorovaním pre globálne klimatické modely“ bola publikovaná v časopise Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Na záver Chen a kol. vyvinuli vylepšený model na reprezentáciu BC v GCM, ktorý rieši nedostatky v mikrofyzikálnych a optických vlastnostiach BC. Výsledky ukazujú, že toto vylepšené zastúpenie vedie k lepšej zhode s globálnymi pozorovaniami a k ​​zníženiu klimatických účinkov BC. Tento výskum prispieva k nášmu pochopeniu úlohy BC pri zmene klímy a poskytuje cenný nástroj na zlepšenie klimatických prognóz.

