Historicky prvý vesmírny výstup astronautov NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara

Dve priekopnícke astronautky NASA, Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara, sa zapísali do histórie v stredu 1. novembra, keď sa vydali na svoju inauguračnú vychádzku do vesmíru pred úžasnou Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS). Dvojica zahalená vo svojich ikonických skafandroch sa vydala na misiu s cieľom odstrániť kritickú elektroniku a nahradiť základný hardvér, ktorý podporuje dôležité solárne polia stanice.

So začiatkom ich dobrodružstva o 5:35 IST sa predpokladalo, že výstup do vesmíru prekročí pôsobivé trvanie šesť a pol hodiny. Veľkosť ich snaženia nestratila ani Moghbeli, ktorú poznala podľa obleku zdobeného žiarivými červenými pruhmi, ani O'Hara, pokornú vo svojom nepoznačenom oblečení. Obaja astronauti sú cennými členmi Expedície 70 od jej začiatku 27. septembra po ich prílete na ISS začiatkom tohto roka.

Keď sa pôvabne vznášali nad Zemou, Moghbeli a O'Hara sa stali súčasťou vybranej skupiny priekopníkov. Toto je ich prvý vpád do náročného sveta mimovozových aktivít, známejších ako výstupy do vesmíru. Význam ich úspechu rezonuje za hranicami našej planéty a slúži ako inšpirácia pre začínajúcich astronautov aj vedcov.

FAQ:

Otázka: Čo je výstup do vesmíru?

Odpoveď: Kozmická prechádzka, označovaná aj ako mimovozová aktivita (EVA), je, keď astronaut opustí hranice svojej kozmickej lode, aby sa vydal do rozľahlého vesmíru. To im umožňuje vykonávať kritické úlohy, ako sú opravy alebo údržba, mimo kozmickej lode.

Otázka: Aké sú solárne polia na Medzinárodnej vesmírnej stanici?

Odpoveď: Solárne polia sú základnou súčasťou Medzinárodnej vesmírnej stanice, ktorá poskytuje elektrickú energiu laboratóriu na obežnej dráhe. Využívajú energiu Slnka a premieňajú ju na elektrinu, čím udržujú životne dôležité systémy na palube ISS.

Otázka: Prečo je tento výstup do vesmíru významný?

Odpoveď: Astronauti NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara sa zapísali do histórie svojou prvou výstupom do vesmíru a stali sa súčasťou exkluzívnej skupiny jednotlivcov, ktorí sa odvážili mimo svojej kozmickej lode. Ich úspech demonštruje neustály pokrok a skúmanie ľudstva vo vesmíre a inšpiruje budúce generácie k kariére vo vede a vesmírnom prieskume.

