Misia psychiky NASA: Cesta do jadra asteroidu.

Psyché, grécka bohyňa duše, prepožičala svoje meno nebeskému objektu, ktorý v roku 1852 objavil taliansky astronóm Annibale de Gasparis. Dnes je Psyche, 16. objavený asteroid, najväčším asteroidom typu „M“ v páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Psyche s priemerom približne 226 km pozostáva predovšetkým zo železa a niklu, čo pripomína zemské jadro.

V snahe získať informácie o neprístupnom vnútri Zeme nedávno NASA vypustila kozmickú loď na šesťročnú, 3.6 miliardy kilometrov dlhú cestu na stretnutie s Psyche. Predpokladá sa, že asteroidy typu M, ako je Psyche, sú pozostatkami planét zničených v raných štádiách Slnečnej sústavy. Tieto kovové svety slúžia ako „prírodné laboratóriá“ na štúdium planetárnych jadier.

Štúdium zemského jadra pomocou súčasných metód je náročné, pretože pozorovania sú obmedzené na meteority a seizmológiu. Kovové meteority poskytujú len letmý pohľad do ranej histórie slnečnej sústavy, zatiaľ čo seizmológia vyžaduje presné údaje zo seizmografov, ktoré sú obmedzené, najmä v oceánoch a južnej pologuli. Okrem toho vonkajšie vrstvy Zeme bránia nášmu priamemu pohľadu na jadro.

Misia NASA do Psyche má za cieľ preskúmať asteroid a určiť, či ide o kedysi roztavené jadro zničenej planéty, ktoré sa postupom času postupne ochladzovalo. Okrem toho sa misia snaží odhaliť vek povrchu Psyché, jeho chemické zloženie a či obsahuje ľahšie prvky spolu so železom a niklom. Tieto informácie by mohli poskytnúť cenné poznatky o vývoji našej vlastnej planéty.

Sonda vybavená celým radom nástrojov, vrátane kamier, spektrometrov a magnetometrov, bude zhromažďovať údaje o tvare, hmotnosti, gravitácii a potenciáli Psyche na prieskum nerastov. Vedci netrpezlivo očakávajú pokrok misie a očakávajú množstvo vedomostí, ktoré odhalí o jadre asteroidu a tajomstvách, ktoré môže skrývať o našom vlastnom svete.

