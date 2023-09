Slnečná sonda NASA Parker triumfuje nad masívnou slnečnou erupciou

By

NASA Parker Solar Probe dosiahla prelomový úspech tým, že sa postavila a zvíťazila nad jedným z najsilnejších solárnych výbuchov, aké boli kedy zaznamenané. 5. septembra 2022, počas svojho 13. blízkeho stretnutia so Slnkom, sa sonda ocitla v ceste kolosálneho výronu koronálnej hmoty (CME) – intenzívnych výbuchov magnetických polí a prehriatej plazmy. To, čo robí toto stretnutie výnimočným, je to, že solárna sonda Parker Solar Probe bola vybavená na zachytenie tejto slnečnej búrky v bezprecedentných detailoch.

Prístroje kozmickej lode zachytili hypnotizujúce zábery erupcie CME z povrchu Slnka. Je to prvýkrát v histórii, čo sa kozmická loď odvážila tak blízko k Slnku a prežila takú silnú slnečnú erupciu. Údaje zhromaždené počas tohto historického stretnutia poskytujú vedcom jedinečný pohľad na CME a príležitosť študovať ich v ich ranom štádiu.

Očakáva sa, že poznatky získané z tejto misie výrazne posunú naše chápanie CME, ich pôvodu a ich správania. Tieto znalosti sú neoceniteľné na predpovedanie a zmierňovanie potenciálnych nebezpečenstiev, ktoré CME predstavujú pre našu technologickú infraštruktúru a komunikačné systémy na Zemi. Lepším pochopením týchto slnečných erupcií vedci dúfajú, že vyvinú efektívnejšie stratégie na ochranu našej spoločnosti závislej na technológiách.

Dr James Anderson, odborník na vesmírne počasie, zdôraznil dôležitosť misie Parker Solar Probe pri zabezpečovaní našej pripravenosti chrániť náš moderný spôsob života pred občasnou zúrivosťou Slnka. Tento triumf nielenže ukazuje ľudskú vynaliezavosť a odhodlanie, ale tiež sľubuje prepísanie učebníc o slnečnej fyzike a predpovedi vesmírneho počasia.

Keď Parker Solar Probe pokračuje vo svojej misii, môžeme očakávať ďalšie úžasné objavy o našom Slnku, našej najbližšej hviezde a vesmíre, ktorý ju obklopuje. Táto misia slúži ako obrovský skok pre vesmírnu vedu, otvára nové hranice v našom chápaní správania Slnka a jeho potenciálneho vplyvu na Zem.

Zdroje:

– Dr. Sarah Mitchell, solárna fyzička v NASA

– Dr. James Anderson, odborník na vesmírne počasie

definícia:

– Coronal mass ejection (CME): intenzívne výbuchy magnetických polí a prehriata plazma vyžarovaná Slnkom

- Slnečná búrka: silná slnečná erupcia

– Vesmírne počasie: štúdium podmienok vo vesmíre a ich účinkov na Zem

– Technologická infraštruktúra: systémy a siete, ktoré podporujú služby a operácie založené na technológiách

Zdroj: NASA Parker Solar Probe triumfuje nad masívnou slnečnou erupciou