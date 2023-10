Podľa Scathing Review je budúcnosť misie NASA Sample Return Mission na pochybách

Plány NASA pre misiu Mars Sample Return (MSR), ktorá má byť spustená v roku 2028, spochybnila nezávislá kontrolná rada agentúry. Správa zdôrazňuje technické problémy, zvyšujúci sa rozpočet a nerealistický harmonogram štartu ako hlavné problémy, ktorým misia čelí.

Misia MSR je spoluprácou medzi NASA a Európskou vesmírnou agentúrou a považuje sa za zásadný krok pri prieskume Marsu. Ide o sondu Perseverance Rover od NASA, ktorá už zozbierala vzorky z Marsu a uložila ich na povrch planéty. Tieto vzorky by potom misia MSR získala a priviezla späť na Zem.

Pôvodne odhadované na 4 miliardy dolárov, náklady na misiu MSR teraz stúpli na odhadovaných 5.3 miliardy dolárov. Správa hodnotiacej komisie identifikuje problémy v propagácii, organizácii, plánovaní a financovaní misie. Podľa správy bola misia založená s nereálnymi očakávaniami rozpočtu a harmonogramu, čo znemožňuje dátum spustenia v roku 2028.

Presunutie štartu do ďalšieho realizovateľného okna v roku 2030 by zvýšilo náklady misie na 8 až 11 miliárd dolárov, čo by vytvorilo značný tlak na rozpočet NASA pre planetárnu vedu. Ďalšou možnosťou, ktorú rada navrhuje, je použiť dva pristávacie moduly namiesto jedného na vrátenie vzoriek, čo by však ešte viac predĺžilo časovú os a zvýšilo náklady.

Správa odporúča, aby NASA preskúmala riadiacu a organizačnú štruktúru misie s cieľom zlepšiť zodpovednosť. Zdôrazňuje tiež potrebu, aby sa NASA lepšie zapojila a informovala verejnosť o dôležitosti misie MSR.

V reakcii na zistenia revíznej komisie NASA vymenovala revízny tím pod vedením Sandry Connellyovej, zástupkyne správcu agentúry pre vedu, aby riešil nastolené problémy. Cieľom tímu je zverejniť správu v marci budúceho roka. Medzitým NASA odložila potvrdenie oficiálnych nákladov a harmonogramu misie.

Nie je to prvýkrát, čo misia MSR čelí kritike. V júli Výbor pre rozpočtové prostriedky Senátu USA vyjadril obavy z technických problémov a rastúcich nákladov a nariadil NASA, aby poskytla možnosti na revíziu alebo zmenšenie misie, ak nemôže zostať v rozpočte.

Misia MSR tiež čelí konkurencii z Číny, ktorá plánuje svoju vlastnú misiu na návrat vzorky na Mars, ktorá by mala začať okolo roku 2030.

