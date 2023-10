Odhalenie tajomných oblakov Jupitera

By

Záhadné lákadlo planéty Jupiter stále uchvacuje vedcov aj vesmírnych nadšencov. Nedávno misia NASA Juno odhalila fascinujúci obraz severných oblastí plynového obra, čo divákov zaujalo. 7. septembra, počas svojho 54. blízkeho preletu, sa kozmickej lodi Juno podarilo zachytiť mimoriadny pohľad známy ako Jet N7.

Snímka zobrazuje obrovské rozbúrené mraky a víriace búrky, ktoré zhodou okolností pripomínajú prízračnú tvár pozdĺž Jupiterovho terminátora – čiary oddeľujúcej deň od noci na planéte. Akoby sa Halloween tento rok rozhodol navštíviť plynárenského giganta o niečo skôr. Tieto strašidelné útvary, ktoré zachytil na kameru občiansky vedec Vladimir Tarasov, keď bola Juno približne 2,400 XNUMX míľ nad Jupiterom, spustili fascinujúci psychologický efekt známy ako pareidólia. Pareidólia, pomenovaná podľa tendencie pozorovateľov vnímať vzory alebo tváre v zdanlivo náhodných štruktúrach, už dlho fascinuje vedcov aj umelcov.

Aj keď sa to môže zdať ako jedinečný jav, nie je to prvýkrát, čo NASA zachytila ​​obraz toho, čo vyzerá ako tvár na nebeskom telese. V roku 1976 spôsobila slávna fotografia „Face on Mars“ rozruch medzi nadšencami vesmíru. Následné vyšetrovanie kozmickej lode Viking 1 NASA však odhalilo, že tvár bola len optická ilúzia spôsobená prírodnými geologickými črtami Červenej planéty.

Juno, pozoruhodná vesmírna sonda NASA, naďalej obieha okolo Jupitera a odhaľuje jeho záhady. Juno bola vypustená v auguste 2011 a je vybavená na meranie zloženia Jupitera, gravitačného poľa, magnetického poľa a polárnej magnetosféry. Jeho poslanie sa rozširuje na skúmanie formovania planéty vrátane prítomnosti skalnatého jadra. Juno tiež skúma atmosférické vlastnosti Jupitera, ako je obsah vody, rozloženie hmoty a impozantné vetry, ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť až 620 km/h.

Keď pokračujeme v žasnutí nad úžasnými obrázkami, ktoré Juno poskytuje, opäť si pripomíname obrovské zázraky, ktoré ukrýva náš vesmír. Pri každom blízkom prelete podnecujú odhalenia Juno našu zvedavosť a prehlbujú naše chápanie záhadného plynového obra.

FAQ

Čo zachytila ​​misia NASA Juno?

Misia Juno agentúry NASA zachytila ​​snímku severných oblastí Jupitera známych ako Jet N7, ktorá obsahuje turbulentné mraky a búrkové formácie pripomínajúce strašidelnú tvár.

Čo je to pareidólia?

Pareidólia je psychologický jav, ktorý spôsobuje, že pozorovatelia vnímajú tváre alebo vzory v náhodných štruktúrach.

Zachytila ​​už NASA podobné zábery?

Áno, v roku 1976 NASA zachytila ​​slávnu fotografiu „Tvár na Marse“, o ktorej sa neskôr zistilo, že ide o optickú ilúziu spôsobenú prírodnými geologickými prvkami na planéte.

Aké je poslanie Juno?

Juno je vesmírna sonda NASA obiehajúca okolo Jupitera. Meria zloženie Jupitera, gravitačné pole, magnetické pole a polárnu magnetosféru a zároveň hľadá informácie o vzniku planéty, atmosférických vlastnostiach a podobne.