Nové zistenia: Soli a organické látky objavené na Jupiterovom mesiaci Ganymede

By

Údaje zozbierané misiou NASA Juno odhalili prítomnosť minerálnych solí a organických zlúčenín na povrchu Jupiterovho mesiaca Ganymede. Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) na palube kozmickej lode získal tieto zistenia počas blízkeho preletu ľadového mesiaca. Tento objav, publikovaný v časopise Nature Astronomy, poskytuje cenné poznatky o zložení Ganymede a pôvode jeho obrovského vnútorného oceánu.

Ganymede, najväčší z mesiacov Jupitera a dokonca väčší ako planéta Merkúr, bol predmetom fascinácie vedcov kvôli svojmu skrytému oceánu vody pod ľadovou kôrou. Predchádzajúce pozorovania kozmickej lode Galileo, Hubbleovho vesmírneho teleskopu a Very Large Telescope Európskeho južného observatória už naznačili prítomnosť solí a organických látok na Ganymede, ale rozlíšenie týchto pozorovaní nebolo dostatočné na definitívne potvrdenie ich existencie.

So schopnosťou JIRAM s vysokým rozlíšením však vedci z Juno dokázali identifikovať jedinečné spektrálne vlastnosti materiálov bez vodného ľadu, vrátane hydratovaného chloridu sodného, ​​chloridu amónneho, hydrogenuhličitanu sodného a možno alifatických aldehydov. Tieto zistenia naznačujú, že Ganymede mohol nahromadiť materiály dostatočne studené na to, aby počas jeho tvorby kondenzoval amoniak, a uhličitanové soli by mohli byť zvyškami ľadu bohatého na oxid uhličitý.

Pozorovania uskutočnené počas preletu tiež odhalili, že množstvo solí a organických látok je najvyššie v tmavých a svetlých terénoch v zemepisných šírkach chránených magnetickým poľom Ganymede. To naznačuje, že tienené oblasti až do zemepisnej šírky asi 40 stupňov sú menej ovplyvnené bombardovaním energetickými časticami z Jupiterovho magnetického poľa.

Tieto nové zistenia predstavujú dôležitý míľnik v pochopení zloženia a geologickej histórie Ganymedu. S neustálym pokrokom v technológii prieskumu vesmíru môžu budúce misie na Mesiac Jupitera poskytnúť ešte podrobnejší pohľad na jeho zložitý povrch a potenciál podpory života.

FAQ

O: Čo objavila misia Juno na Ganymede?

Odpoveď: Misia Juno objavila minerálne soli a organické zlúčeniny na povrchu Ganymedu, najväčšieho mesiaca Jupitera.

Otázka: Ako boli tieto objavy urobené?

Odpoveď: Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) na palube kozmickej lode Juno získal údaje počas blízkeho preletu okolo Ganymedu, čo vedcom umožnilo identifikovať jedinečné spektrálne vlastnosti materiálov bez vodného ľadu.

O: Čo naznačujú tieto zistenia o sformovaní Ganymeda?

Odpoveď: Prítomnosť amónnych solí naznačuje, že Ganymede mohol nahromadiť materiály dostatočne studené na to, aby počas jeho tvorby kondenzoval amoniak, a uhličitanové soli by mohli byť zvyškami ľadu bohatého na oxid uhličitý.

Otázka: Ako chráni magnetické pole Ganymedu určité oblasti?

Odpoveď: Magnetické pole Ganymedu chráni špecifické zemepisné šírky až do 40 stupňov pred bombardovaním energetickými časticami, ktoré vytvára magnetické pole Jupitera. Tieto tienené oblasti vykazujú najvyššie množstvo solí a organických látok.

Otázka: Aké dôsledky majú tieto objavy pre budúci výskum?

Odpoveď: Tieto nálezy poskytujú cenné poznatky o zložení a geologickej histórii Ganymedu. Budúce misie na Ganymede by mohli ďalej zlepšiť naše chápanie jeho povrchu a potenciálnej obývateľnosti.