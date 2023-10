NASA posúva hranice vesmírnej komunikácie so štartom ILLUMA-T

By

NASA prináša revolúciu v kozmickej komunikácii s blížiacim sa vypustením ILLUMA-T (Demonštrácia integrovaného laserového komunikačného reléového používateľského modemu a zosilňovača na nízkej obežnej dráhe Zeme) na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) tento november. Tento prelomový náklad predvedie obrovský potenciál laserovej komunikácie pri misiách na nízkej obežnej dráhe Zeme.

Nahradením citátov v pôvodnom článku štart ILLUMA-T predstavuje veľký skok vpred vo vesmírnej komunikácii. Laserová komunikácia využíva neviditeľné infračervené svetlo, čo umožňuje kozmickej lodi vysielať a prijímať informácie pri vyšších dátových rýchlostiach. To znamená, že veľké množstvo údajov je možné poslať späť na Zem jediným prenosom, čo podporuje rýchlejšie objavy a efektívnejší výskum pre vedcov a prieskumníkov.

Riadený programom NASA Space Communications and Navigation (SCaN), ILLUMA-T bude spolupracovať s agentúrou Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) a bude pracovať na vytvorení prvého obojsmerného, ​​end-to-end laserového komunikačného relé NASA. LCRD, ktorý bol spustený v decembri 2021, už vykonal experimenty na preukázanie výhod laserovej komunikácie z geosynchrónnej obežnej dráhy.

Niektoré z týchto experimentov zahŕňajú analýzu vplyvu atmosféry na laserové signály, testovanie kompatibility s viacerými používateľmi, skúmanie sieťových schopností odolných voči oneskoreniu/narušeniu (DTN) a vylepšenie navigačných schopností. Využitím laserovej komunikácie NASA posúva hranice prenosu údajov a rozširuje možnosti prieskumu vesmíru.

Po nainštalovaní na ISS dokončí ILLUMA-T inauguračnú ukážku schopnosti obojsmerného laserového relé NASA vo vesmíre. Optický modul vybavený ďalekohľadom a dvojosovým závesom umožňuje presné sledovanie LCRD na geosynchrónnej obežnej dráhe. Optický modul je veľký približne ako mikrovlnná rúra a je porovnateľný so štandardnou chladničkou.

S ILLUMA-T na palube dosiahne prenos dát z ISS do LCRD pôsobivú rýchlosť 1.2 gigabitov za sekundu. Údaje sa potom prenesú do optických pozemných staníc v Kalifornii alebo na Havaji a smerujú do operačného strediska misie LCRD v Novom Mexiku. Nakoniec budú prijaté údaje analyzované pozemnými operačnými tímami ILLUMA-T v Goddard Space Flight Center NASA v Marylande, čím sa zabezpečí ich presnosť a kvalita.

Úspešnou spoluprácou s LCRD má ILLUMA-T potenciál stať sa základnou súčasťou ISS, čím sa výrazne zvýšia možnosti prenosu údajov NASA do az laboratória na obežnej dráhe.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Aký je účel ILLUMA-T?

Odpoveď: Účelom ILLUMA-T je demonštrovať výhody laserovej komunikácie pre misie na nízkej obežnej dráhe Zeme a predviesť možnosť integrácie laserovej komunikácie do vesmírnych komunikačných sietí NASA.

Otázka: Ako sa laserová komunikácia líši od tradičných komunikačných metód?

Odpoveď: Laserová komunikácia využíva neviditeľné infračervené svetlo na vysielanie a prijímanie údajov vyššou rýchlosťou, čo umožňuje kozmickej lodi posielať väčšie množstvo informácií späť na Zem v rámci jediného prenosu. To urýchľuje proces prenosu údajov a uľahčuje rýchlejší výskum a objavy.

Otázka: Aké sú potenciálne výhody laserovej komunikácie pre výskumníkov?

Odpoveď: Laserová komunikácia môže poskytnúť zvýšenú rýchlosť prenosu dát, čo umožní výskumníkom na ISS posielať späť na Zem viac dát naraz. Táto zvýšená účinnosť môže byť prínosom pre rôzne vedecké výskumy vykonávané na vesmírnej stanici.

Otázka: Aký je dlhodobý cieľ demonštrácií laserovej komunikácie NASA?

Odpoveď: NASA sa snaží integrovať laserovú komunikáciu ako štandardnú schopnosť do svojich vesmírnych komunikačných sietí, medzi ktoré patrí sieť Near Space Network a Deep Space Network.

Otázka: Kto financuje a riadi projekt ILLUMA-T?

Odpoveď: Užitočné zaťaženie ILLUMA-T je financované z programu NASA Space Communications and Navigation (SCaN) a riadené Goddardovým vesmírnym letovým strediskom NASA v spolupráci s kanceláriou programu Medzinárodnej vesmírnej stanice v Johnsonovom vesmírnom stredisku NASA a Massachusetts Institute of Technology (MIT). Lincolnovo laboratórium.