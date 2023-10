Revolučný skok: Prelomový laserový komunikačný systém NASA

By

NASA posúva hranice vesmírnej komunikácie s ich prelomovým laserovým komunikačným systémom. Táto revolučná technológia využíva silu neviditeľného infračerveného svetla na prenos a príjem údajov neuveriteľne vysokou rýchlosťou, čo umožňuje kozmickej lodi posielať veľké množstvo informácií späť na Zem v rámci jediného prenosu.

Najnovším prírastkom tohto špičkového systému je používateľský modem a terminál zosilňovača s demonštráciou integrovaného laserového komunikačného relé na nízkej obežnej dráhe (ILLUMA-T). ILLUMA-T, ktorá je naplánovaná na štart k Medzinárodnej vesmírnej stanici tento november, predstaví obrovské výhody laserovej komunikácie pre misie na nízkej obežnej dráhe Zeme.

V spolupráci s demonštráciou laserovej komunikácie (LCRD), ktorá bola spustená v decembri 2021, ILLUMA-T dokončí prvé obojsmerné end-to-end laserové komunikačné relé NASA. LCRD, ktorý je v súčasnosti umiestnený na geosynchrónnej obežnej dráhe, už demonštruje výhody laserovej komunikácie prenosom údajov medzi dvoma pozemnými stanicami na Zemi prostredníctvom série experimentov.

Optický modul ILLUMA-T pozostáva z ďalekohľadu a dvojosového závesu, čo mu umožňuje sledovať a nasmerovať na LCRD na geosynchrónnej obežnej dráhe. Optický modul s veľkosťou približne mikrovlnnej rúry je dôležitou súčasťou ILLUMA-T, ktorá je sama osebe porovnateľná so štandardnou chladničkou.

Po nainštalovaní na vonkajšiu stranu Medzinárodnej vesmírnej stanice bude ILLUMA-T prenášať údaje do LCRD pozoruhodnou rýchlosťou 1.2 gigabitov za sekundu. Odtiaľ bude LCRD prenášať údaje na optické pozemné stanice v Kalifornii alebo na Havaji. Nakoniec sa údaje pošlú do LCRD Mission Operations Center v Las Cruces v Novom Mexiku a potom do tímov pozemných operácií ILLUMA-T v Goddardovom vesmírnom letovom stredisku NASA v Marylande.

Po dokončení procesu prenosu typu end-to-end môžu inžinieri v Goddard Space Flight Center preskúmať presnosť a kvalitu prenášaných údajov. Úspešná komunikácia a operácie užitočného zaťaženia s LCRD a vesmírnou stanicou sú pre NASA Goddard kľúčovou zodpovednosťou.

Možnosti laserovej komunikácie sú obrovské. Pre astronautov, ktorí vykonávajú vedecký výskum na vesmírnej stanici, môže laserová komunikácia poskytnúť zvýšenú rýchlosť prenosu dát a schopnosť posielať väčšie množstvá dát späť na Zem. S úžasnou prenosovou rýchlosťou 1.2 Gbps dokáže ILLUMA-T preniesť ekvivalent priemerného filmu za menej ako minútu.

Laserový komunikačný systém NASA predstavuje významný skok v schopnostiach vesmírnej komunikácie. Prostredníctvom týchto prelomových demonštrácií sa NASA zameriava na integráciu laserovej komunikácie do svojich existujúcich vesmírnych komunikačných sietí, čo prináša revolúciu vo výskume blízko Zeme a hlbokého vesmíru.

FAQ

1. Čo je to laserová komunikácia?

Laserová komunikácia je technológia, ktorá využíva neviditeľné infračervené svetlo na prenos a príjem dát vysokou rýchlosťou. Umožňuje kozmickým lodiam poslať väčšie množstvo informácií späť na Zem v rámci jediného prenosu.

2. Čo je ILLUMA-T?

ILLUMA-T znamená Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Je to užitočné zaťaženie navrhnuté tak, aby demonštrovalo výhody laserovej komunikácie pre misie na nízkej obežnej dráhe Zeme.

3. Čo je LCRD?

LCRD je skratka pre Laser Communications Relay Demonstration. Je to misia, ktorú spustila NASA, aby demonštrovala výhody laserovej komunikácie z geosynchrónnej obežnej dráhy. Prenáša dáta medzi dvoma pozemnými stanicami na Zemi a v súčasnosti pracuje v spojení s ILLUMA-T na dokončení prvého obojsmerného end-to-end laserového komunikačného relé NASA.

4. Aká je rýchlosť prenosu dát ILLUMA-T?

ILLUMA-T dokáže prenášať dáta rýchlosťou 1.2 gigabitov za sekundu, čo umožňuje odoslať ekvivalent priemerného filmu za menej ako minútu.

5. Aké sú výhody laserovej komunikácie?

Laserová komunikácia umožňuje vyššiu rýchlosť prenosu dát, rýchlejší prenos informácií a možnosť posielať viac dát späť na Zem. Má potenciál spôsobiť revolúciu vo vesmírnej komunikácii a zlepšiť vedecký výskum na Medzinárodnej vesmírnej stanici.