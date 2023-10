NASA varuje pred možným vplyvom výronu koronálnej hmoty na Zem

By

NASA vydala varovanie, že výron koronálnej hmoty (CME) v dôsledku nedávnej slnečnej udalosti by mohol v najbližších dňoch potenciálne ovplyvniť Zem. Slnečná škvrna AR3467 bola svedkom erupcie magnetického vlákna 16. októbra, pri ktorej sa do vesmíru uvoľnila vlna energie. Aj keď CME nie je na priamom kolíznom kurze so Zemou, stále môže mať dopad kvôli svojej trajektórii.

Slnečné škvrny sú dočasné javy na fotosfére Slnka, ktoré sa vyznačujú nižšími teplotami a intenzívnou magnetickou aktivitou. Magnetické vlákna, ktoré sú oblasťami koncentrovanej magnetickej energie, spájajú tieto slnečné škvrny. Erupcia magnetického vlákna vedie k CME, čo je masívny výbuch slnečného vetra a magnetických polí, ktoré stúpajú nad slnečnú korónu alebo sa uvoľňujú do vesmíru.

Najnovší model NASA naznačuje, že CME z erupcie slnečnej škvrny AR3467 môže 19. októbra zasiahnuť Zem pohľadom, čo môže viesť k menšej geomagnetickej búrke triedy G1. Búrka triedy G1 sa považuje za miernu, ale stále môže spôsobiť narušenie satelitnej komunikácie, menšie výkyvy v energetických sieťach a objavenie sa krásnych polárnych žiaroviek vo vyšších zemepisných šírkach.

Zatiaľ čo tento mimocieľový CME nie je dôvodom na veľké obavy, NASA zdôrazňuje dôležitosť pravidelného monitorovania slnečných aktivít. Nepretržite monitorujú Slnko pomocou siete slnečných observatórií, pričom skúmajú rôzne javy od vonkajšej atmosféry Slnka až po jeho turbulentný povrch. Tiež sa ponoria do vnútra slnka pomocou magnetických a helioseizmických prístrojov. Misie ako Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph a ďalšie sú súčasťou tohto prebiehajúceho slnečného dohľadu.

