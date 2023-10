NASA uskutoční demonštráciu vesmírneho lasera na Medzinárodnej vesmírnej stanici

NASA sa chystá vykonať prelomovú technologickú demonštráciu vesmírnych laserov na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Cieľom demonštrácie je otestovať uskutočniteľnosť použitia laserovej technológie na prenos terabajtov údajov z vesmírnej vedy a prieskumných misií späť na Zem. Toto bude prvé obojsmerné laserové komunikačné relé NASA, ktoré umožní vesmírnej agentúre integrovať laserovú komunikáciu do jej existujúcich vesmírnych komunikačných sietí.

Technologická demonštrácia zahŕňa vybavenie ISS modulom s názvom ILLUMA-T (Ukazovateľ integrovaného laserového komunikačného relé na nízkej obežnej dráhe Používateľského modemu a zosilňovača). Modul ILLUMA-T obsahuje teleskop a dvojosový záves, ktorý mu umožňuje sledovať satelit Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) na geosynchrónnej obežnej dráhe. Optický modul s veľkosťou približne ako mikrovlnka je súčasťou jednotky porovnateľnej so štandardnou chladničkou.

Ukážka bude zahŕňať odosielanie údajov z ISS na satelit LCRD rýchlosťou 1.2 Gbps. Satelit LCRD potom odovzdá údaje optickým pozemným staniciam v Kalifornii alebo na Havaji. Odtiaľ sa údaje prenesú do LCRD Mission Operations Center v Novom Mexiku a nakoniec postúpia pozemnému operačného tímu ILLUMA-T v Goddardovom vesmírnom letovom stredisku NASA v Marylande.

Inžinieri spoločnosti Goddard vyhodnotia presnosť a kvalitu údajov prenášaných prostredníctvom tohto procesu prenosu typu end-to-end. Úspech demonštrácie by mohol viesť k integrácii ILLUMA-T do ISS, čím by sa výrazne zvýšila kapacita prenosu dát laboratória na obežnej dráhe.

Súčasná komunikácia s ISS sa spolieha na sieť Tracking and Data Relay Satellite (TDRS), ktorá využíva rádiové signály na prenos údajov. Použitie vesmírnych laserov by však mohlo ponúknuť vyššiu rýchlosť prenosu dát a lepšiu komunikáciu pre budúce vesmírne misie.

FAQ

1. Aký je účel demonštrácie vesmírneho lasera NASA na Medzinárodnej vesmírnej stanici?

NASA má za cieľ otestovať využitie laserovej technológie na prenos veľkých objemov údajov z vesmírnej vedy a prieskumných misií späť na Zem.

2. Čo je ILLUMA-T?

ILLUMA-T znamená Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Ide o modul namontovaný na Medzinárodnej vesmírnej stanici pre demonštráciu vesmírneho lasera.

3. Ako bude prebiehať proces prenosu údajov?

Modul ILLUMA-T na ISS bude prenášať údaje do družice Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Satelit LCRD potom odošle údaje optickým pozemným staniciam, ktoré ich pošlú do LCRD Mission Operations Center a nakoniec do pozemného operačného tímu ILLUMA-T.

4. Aký význam má táto demonštrácia?

Ak bude úspešná, integrácia ILLUMA-T do ISS by mohla výrazne zvýšiť objem údajov, ktoré je možné prenášať do a z vesmírnej stanice, čím by sa zlepšili komunikačné možnosti pre budúce vesmírne misie.

5. Aká je laserová komunikácia v porovnaní s existujúcimi rádiovými komunikačnými systémami?

Laserová komunikácia má potenciál ponúknuť vyššiu rýchlosť prenosu dát a lepšiu komunikáciu v porovnaní s rádiovými systémami. Mohlo by to spôsobiť revolúciu v kozmickej komunikácii a umožniť rýchlejší a efektívnejší prenos údajov z vesmírnych misií.

