Nový výskum odhaľuje potenciálne spojenie medzi nedostatkom spánku a obezitou

By

V nedávnej štúdii, ktorú uskutočnil tím výskumníkov, bola objavená potenciálna súvislosť medzi nedostatkom spánku a obezitou. Štúdia, ktorá analyzovala spánkové vzorce a index telesnej hmotnosti (BMI) viac ako 1,000 XNUMX jedincov, zistila, že tí, ktorí neustále spali menej ako sedem hodín v noci, mali vyššie riziko vzniku obezity.

Obezita je už dlho uznávaná ako hlavný problém verejného zdravia s mnohými súvisiacimi zdravotnými rizikami, ako sú kardiovaskulárne ochorenia a cukrovka. Vzťah medzi spánkom a obezitou bol však menej jasný. Tento nový výskum vrhá svetlo na možné spojenie medzi týmito dvoma.

Štúdia odhalila, že jednotlivci, ktorí trvalo spali menej ako sedem hodín v noci, mali výrazne vyššie BMI v porovnaní s tými, ktorí spali sedem až deväť hodín v noci. Okrem toho výskum ukázal, že títo jedinci sa častejšie zapájajú do nezdravých stravovacích návykov a konzumujú vyšší počet kalórií počas dňa.

Zatiaľ čo presný mechanizmus spájajúci nedostatok spánku s obezitou sa stále skúma, vedci sa domnievajú, že to môže byť spôsobené vplyvom nedostatku spánku na hormonálnu reguláciu a kontrolu chuti do jedla. Predchádzajúce štúdie ukázali, že nedostatočný spánok môže narušiť rovnováhu hormónov, ktoré regulujú hlad a sýtosť, čo vedie k zvýšeniu chuti do jedla a potenciálnemu prejedaniu.

Tento nový výskum zdôrazňuje dôležitosť dostatočného spánku pri udržiavaní zdravej hmotnosti a prevencii obezity. Naznačuje, že vytvorenie zdravých spánkových návykov a uprednostňovanie dostatočného spánku môžu byť kľúčovými faktormi pri regulácii hmotnosti.

Je dôležité poznamenať, že táto štúdia stanovuje iba koreláciu medzi nedostatkom spánku a obezitou a je potrebný ďalší výskum na určenie kauzality a základných mechanizmov. Poskytuje však cenné informácie o potenciálnom vplyve spánku na reguláciu hmotnosti a celkové zdravie.

Na záver, nedávna štúdia naznačuje potenciálnu súvislosť medzi nedostatkom spánku a obezitou. Jedinci, ktorí neustále spia menej ako sedem hodín v noci, môžu byť vystavení vyššiemu riziku vzniku obezity v dôsledku faktorov, ako je narušená hormonálna regulácia a zvýšená chuť do jedla. Na preskúmanie kauzality tohto vzťahu a identifikáciu špecifických mechanizmov je potrebný ďalší výskum. Táto štúdia však podčiarkuje dôležitosť uprednostňovania primeraného spánku pre udržanie zdravej hmotnosti a celkovej pohody.

Zdroje:

– Matthew Phelan, Dailymail.Com, „Nový výskum odhaľuje potenciálne prepojenie medzi nedostatkom spánku a obezitou“