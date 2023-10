Nová technológia nafukovacej antény by mohla spôsobiť revolúciu vo vesmírnej komunikácii

By

Vďaka úsiliu inžiniera Christophera Walkera a programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) je na obzore prelomová technológia v oblasti vesmírneho snímania a komunikácie. Walkerova myšlienka, známa ako Large Balloon Reflector (LBR), zahŕňa použitie nafukovacích sférických antén na vytvorenie širokých zberných otvorov pre vesmírnu komunikáciu. Koncept premieňa časť vnútorného povrchu nafúknutej gule na parabolickú anténu, ktorá umožňuje zachytávanie a prenos elektromagnetického žiarenia.

S podporou NIAC a grantom od amerického námorného výskumného laboratória bol Walker schopný vyvinúť a demonštrovať LBR s priemerom 33 stôp, ktorý bol vynesený do stratosféry obrovským balónom. Táto technológia nafukovacej antény ponúka niekoľko výhod oproti tradičným veľkým reflektorovým anténam. LBR je vyrobený z tenkej filmovej štruktúry a môže sa nafúknuť do stabilného tvaru parabolickej misky bez potreby objemného a zložitého nasaditeľného hardvéru. Je tiež ľahký a skladací, čo uľahčuje uloženie a vypustenie do vesmíru.

V roku 2018 spoločnosť Freefall Aerospace, spoločnosť spoluzaložená Walkerom, predviedla potenciál LBR vykonaním testu na palube stratosférického balóna NASA, ktorý dosiahol výšku 159,000 XNUMX stôp. Ďalším krokom pre túto technológiu je demonštrácia vysokorýchlostnej komunikácie na nízkej obežnej dráhe Zeme na palube CubeSat s názvom CatSat. Systém rozmiestnenia nafukovacej antény CatSat sa rozvinie zo svojho kontajnera a začne vysielať fotografie Zeme vo vysokom rozlíšení.

Táto inovatívna technológia nafukovacích antén otvára dvere budúcim vesmírnym misiám využívajúcim CubeSats, s aplikáciami od prieskumu Mesiaca až po misie do hlbokého vesmíru. Potenciál využitia CubeSatov vybavených nafukovacími anténami by mohol výrazne rozšíriť možnosti a možnosti vesmírnej komunikácie.

FAQ:

Otázka: Čo je to veľký balónový reflektor (LBR)?

Odpoveď: LBR je nafukovacia sférická anténa, ktorá vytvára široké zberné otvory pre vesmírne snímanie a komunikáciu.

Otázka: Ako funguje LBR?

Odpoveď: LBR premení časť vnútorného povrchu nafúknutej gule na parabolickú anténu, ktorá umožňuje zachytávanie a prenos elektromagnetického žiarenia.

Otázka: Aké sú výhody nafukovacích antén?

Odpoveď: Nafukovacie antény, ako napríklad LBR, sú ľahké, skladacie a nevyžadujú objemný a zložitý rozmiestniteľný hardvér. V porovnaní s tradičnými veľkými reflektorovými anténami ponúkajú väčšiu flexibilitu a jednoduché skladovanie.

Otázka: Aké sú potenciálne aplikácie tejto technológie?

Odpoveď: Táto technológia môže spôsobiť revolúciu v kozmickej komunikácii a umožniť širokú škálu misií vrátane prieskumu Mesiaca a misií do hlbokého vesmíru pomocou CubeSatov vybavených nafukovacími anténami.

Zdroj: NASA