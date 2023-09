Vesmírna loď NASA Osiris-Rex sa vracia so vzorkou asteroidu

By

Kozmická loď NASA má v pondelok doručiť na Zem zatiaľ najväčšiu vzorku asteroidu. Kozmická loď Osiris-Rex vypustí aspoň hrnček trosiek, ktoré nazbierala z asteroidu Bennu, čo znamená koniec sedemročnej misie. Vedci očakávajú, že dostanú asi 250 g kamienkov a prachu, čo je výrazne viac ako pri predchádzajúcich misiách so vzorkami asteroidov. Tieto vzorky sa považujú za časové kapsuly z ranej slnečnej sústavy a môžu pomôcť výskumníkom pochopiť pôvod Zeme a života samotného.

Misia Osiris-Rex zažila na ceste mnoho problémov, vrátane zaseknutého veka, ktoré spôsobilo, že niektoré vzorky sa vyliali do vesmíru. Kozmickej lodi sa však podarilo získať dostatok materiálu na analýzu. Predpokladá sa, že Bennu, asteroid, ktorý kozmická loď navštívila, obsahuje zvyšky formácie slnečnej sústavy pred 4.5 miliardami rokov. Táto misia umožnila vedcom študovať Bennu zblízka a zhromaždiť cenné údaje, ktoré by mohli pomôcť pri stratégiách vychyľovania, ak by asteroid v budúcnosti predstavoval hrozbu pre Zem.

Kapsula vzorky bude uvoľnená z kozmickej lode Osiris-Rex, ktorá potom bude pokračovať v prieskume ďalšieho asteroidu. Kapsula vstúpi do zemskej atmosféry a padá padákom do púšte v Utahu, kde bude prepravená do čistého laboratória v Johnsonovom vesmírnom stredisku NASA na analýzu. Laboratórium bude obmedzené na manipuláciu iba s troskami Bennu, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii. NASA plánuje verejne odhaliť bohatstvo asteroidu 12. októbra.

Táto misia je súčasťou toho, čo NASA nazýva „Asteroid Autumn“, pričom túto jeseň sa uskutočnia viaceré misie asteroidov. Po misii Osiris-Rex odštartuje ďalšia kozmická loď s názvom Psyche, aby študovala kovový asteroid. So svojím prvým asteroidom sa stretne aj kozmická loď NASA Lucy predtým, ako sa vydá na prehliadku trójskych asteroidov, ktoré obiehajú okolo Jupitera.

Zdroj: Associated Press

definícia:

– Kozmická loď Osiris-Rex: Kozmická loď NASA, ktorá bola vypustená v roku 2016 s cieľom zbierať vzorky z asteroidu Bennu.

– Bennu: Asteroid, ktorý bol objavený v roku 1999 a predpokladá sa, že obsahuje zvyšky z ranej slnečnej sústavy.

– Asteroid Autumn: Prezývka pridelená jesennej sezóne 2020, počas ktorej prebiehajú viaceré misie asteroidov.

– NASA: Národný úrad pre letectvo a vesmír, vládna agentúra Spojených štátov zodpovedná za národný civilný vesmírny program.

Zdroje:

– Associated Press: [zdrojový odkaz]

– NASA: [odkaz na zdroj]