Nová štúdia zistila, že psy môžu pomôcť znížiť hladinu stresu u detí

Nedávna štúdia vedená výskumníkmi z Detskej nemocnice vo Philadelphii zistila, že vlastníctvo psa môže mať významné výhody pri znižovaní úrovne stresu u detí. Štúdia, do ktorej sa zapojilo 643 detí vo veku od 7 do 12 rokov, zistila, že deti, ktoré mali psa, zažívali nižšiu úroveň stresu v porovnaní s tými, ktoré psa nemali.

Vedci merali úroveň stresu pomocou bežne používaného nástroja s názvom Perceived Stress Scale (PSS), ktorý hodnotí mieru, do akej jednotlivci vnímajú svoj život ako stresujúci. Výsledky ukázali, že deti, ktoré vlastnili psa, mali výrazne nižšie skóre PSS, čo naznačuje nižšie úrovne vnímaného stresu, v porovnaní s deťmi bez psa.

Odborníci sa domnievajú, že prítomnosť psa môže deťom poskytnúť pocit pohodlia a spoločnosti, čo vedie k zníženiu úrovne stresu. Psy sú známe svojou schopnosťou poskytovať emocionálnu podporu a predchádzajúce štúdie ukázali, že interakcia so zvieratami môže zvýšiť hladiny oxytocínu, hormónu spojeného s pocitmi relaxácie a pohody.

Vlastníctvo psa môže navyše podporovať fyzickú aktivitu a sociálnu interakciu, čo by mohlo ďalej prispieť k zníženiu stresu u detí. Starostlivosť o psa zahŕňa pravidelné prechádzky a hry, ktoré môžu deťom poskytnúť príležitosť venovať sa fyzickej aktivite a tráviť čas vonku. Psy môžu navyše slúžiť ako štartér konverzácie a pomôcť uľahčiť sociálne interakcie, ktoré sú dôležité pre celkovú pohodu.

Zatiaľ čo na úplné pochopenie mechanizmov účinku psov na deti na znižovanie stresu je potrebný ďalší výskum, tieto zistenia zdôrazňujú potenciálne výhody vlastníctva domácich zvierat pri podpore duševného zdravia a pohody u mladých jedincov. Ak máte dieťa, ktoré zažíva vysokú úroveň stresu, zváženie zaobstarania psa môže byť užitočná možnosť preskúmať.

