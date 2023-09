Kozmická loď NASA dodá doteraz najväčšiu vzorku asteroidu

By

Kozmická loď NASA OSIRIS-REx má v nedeľu doručiť na Zem najväčšiu vzorku, aká bola kedy odobratá z asteroidu. Po sedemročnej misii kozmická loď vypustí aspoň hrnček trosiek, ktoré uchmatla z asteroidu Bennu. Očakáva sa, že táto vzorka bude vážiť približne 250 g (0.5 lb) kamienkov a prachu, čo je výrazne viac ako čajová lyžička, ktorú Japonsko prinieslo z dvoch ďalších asteroidov.

Táto dodávka je významným míľnikom v prieskume vesmíru, pretože žiadna iná krajina úspešne nezískala kusy asteroidov. Tieto zachované časové kapsuly z ranej slnečnej sústavy obsahujú cenné informácie o pôvode Zeme a života. Štúdiom týchto vzoriek asteroidov sa vedci snažia získať prehľad o procesoch, ktoré viedli k vzniku našej planéty.

Kozmická loď OSIRIS-REx sa vydala na svoju misiu v hodnote 1 miliardy dolárov v roku 2016 a do Bennu dorazila v roku 2018. Dva roky lietala okolo asteroidu a hľadala najlepšie miesto na zber vzoriek. V roku 2020 sa kozmická loď úspešne dotkla Bennuho povrchu a pomocou vákua vysala prach a kamienky. Časť materiálu unikla do vesmíru v dôsledku zaseknutého veka, ale zvyšné vzorky boli zaistené v kapsule.

Bennu, objavený v roku 1999, je približne pol kilometra široký a predpokladá sa, že je to pozostatok oveľa väčšieho asteroidu. Jeho drsný čierny povrch je pokrytý balvanmi a vedci sa domnievajú, že obsahuje pozostatky z formovania slnečnej sústavy pred 4.5 miliardami rokov. Predstavuje tiež potenciálnu hrozbu pre Zem, pretože sa môže priblížiť natoľko, aby sa v roku 2182 zrazila s našou planétou. Štúdia Bennu prispeje k nášmu pochopeniu potenciálnych metód na odklonenie takýchto asteroidov v prípade potreby.

Po prílete bude kapsula vzorky uvoľnená z kozmickej lode OSIRIS-REx a padák do púšte v Utahu. Potom bude transportovaný do Johnsonovho vesmírneho strediska NASA v Houstone na analýzu. So vzorkami sa bude zaobchádzať podľa prísnych protokolov, aby sa zabránilo kontaminácii, a budú sa študovať v špecializovanom laboratóriu v centre.

Okrem misie OSIRIS-REx má NASA dve ďalšie prebiehajúce misie asteroidov. Tieto misie, Psyche a Lucy, prispejú k nášmu pochopeniu vzniku a zloženia asteroidov. Schopnosť NASA získať a študovať tieto vzácne vzorky asteroidov nám umožňuje odhaliť tajomstvá našej slnečnej sústavy a pôvod života na Zemi.

