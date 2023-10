NASA vyberá štyri misie zamerané na slnko pre koncepčné štúdie

By

NASA nedávno oznámila výber štyroch malých prieskumných misií, ktoré sa zamerajú na štúdium Slnka a jeho vzťahu so Zemou. Cieľom týchto misií je rozšíriť naše chápanie heliofyziky, čo je oblasť, ktorá skúma povahu Slnka a jeho účinky na slnečnú sústavu.

Prvá misia, známa ako Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), bude študovať štruktúru a vývoj plazmového listu Zeme. Táto hustá vrstva vesmírnej plazmy sa nachádza v magnetických poliach prúdiacich za Zemou. Táto misia, ktorú vedie Robyn Millan z Dartmouth College, využije konšteláciu deviatich CubeSatov na nízkej obežnej dráhe Zeme so synchrónnym slnkom, aby preskúmala, ako magnetické polia Zeme prenášajú teplo a menia sa v priebehu času.

Cieľom misie Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), ktorú vedie Holly Gilbert z Národného centra pre výskum atmosféry, je pochopiť magnetickú povahu slnečných erupcií a identifikovať magnetické zdroje slnečného vetra. CMEx plánuje získať nepretržité pozorovania slnečného magnetického poľa v chromosfére, vrstve slnečnej atmosféry priamo nad viditeľným povrchom Slnka.

Medzitým misia Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), ktorú vedie Katharine Reeves zo Smithsonian Astrophysical Observatory, prispeje k nášmu pochopeniu strednej koróny, dynamiky erupčných udalostí opúšťajúcich Slnko a podmienok, ktoré produkujú smerom von prúdiaci slnečný vietor.

Nakoniec, misia Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), vedená Michaelom Liemohnom z University of Michigan, má za cieľ zlepšiť naše chápanie toho, ako elektrodynamické spojenie medzi magnetosférou Zeme a ionosférou reguluje tok polárnej energie.

Podľa Peg Luce, úradujúceho riaditeľa divízie heliofyziky v centrále NASA, tieto výbery štúdií koncepcie misií sľubujú poskytnúť nové poznatky v oblasti heliofyziky. Ponúkajú potenciál odpovedať na dlhodobé otázky a zároveň stavať na výskume a technológii našich súčasných a starších misií.

