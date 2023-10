Riziko blízkozemských asteroidov: Planetárne obranné úsilie NASA

Divízia planetárnej obrany NASA je zodpovedná za monitorovanie a detekciu asteroidov, ktoré by mohli potenciálne zasiahnuť Zem a spôsobiť rozsiahle devastácie. Aj keď sa táto úloha môže zdať skľučujúca, nedávny pokrok v technológii umožnil sledovať a identifikovať tieto objekty v blízkosti Zeme.

Najnovšia infografika vydaná NASA vrhá svetlo na súčasnú populáciu blízkozemských asteroidov. K augustu 2023 je v tesnej blízkosti našej planéty približne 32,000 XNUMX známych asteroidov. Detekcia týchto asteroidov je náročná, keďže nevyžarujú vlastné svetlo. Namiesto toho sa teleskopy spoliehajú na slnečné svetlo odrážajúce sa od ich povrchov, aby ich zbadali.

Úsilie nájsť a sledovať tieto asteroidy bolo pôsobivé, s viac ako 405 miliónmi pozorovaní odovzdaných amatérskymi aj profesionálnymi astronómami do Centra malých planét, centrálneho centra stratégie planetárnej obrany NASA. Infografika však odhaľuje znepokojivý fakt: z týchto 32,000 10,000 blízkozemských asteroidov je viac ako 140 XNUMX väčších ako XNUMX metrov v priemere. Ak by sa niektorá z nich zrazila so Zemou, mohla by potenciálne zničiť celé mestá.

Aby sme uviedli rozsah ničenia do perspektívy, Čeľabinský meteor, ktorý zasiahol Rusko v roku 2013, sa odhaduje na priemer najviac 20 metrov. Asteroid sedemkrát takej veľkosti by bol ešte ničivejší, pravdepodobne by dosiahol zem a spôsobil by rozsiahlu skazu. V závislosti od miesta dopadu by si takýto asteroid mohol potenciálne vyžiadať milióny životov.

Napriek súčasnému nedostatku známych asteroidov na kolíznom kurze so Zemou je najalarmujúcejšia štatistika v infografike, že experti NASA sa domnievajú, že sme objavili len menej ako polovicu blízkozemských asteroidov tejto veľkosti. Odhaduje sa, že ešte nebolo identifikovaných viac ako 14,000 140 asteroidov so šírkou 50 metrov, spolu s približne 1 asteroidmi so šírkou XNUMX kilometer.

Planetárna obranná komunita pozostávajúca z rôznych organizácií sa zaviazala zlepšiť naše chápanie týchto potenciálnych hrozieb. Infografika slúži ako pripomienka naliehavosti pokračovať v hľadaní a sledovaní týchto blízkozemských asteroidov. Každé úsilie, vrátane šírenia informácií prostredníctvom infografík, môže pomôcť inšpirovať jednotlivcov, aby sa pripojili k honbe za týmito potenciálne nebezpečnými nebeskými objektmi.

Zdroj: Universe Today