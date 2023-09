NASA predpovedá pravdepodobnosť, že asteroid Bennu zasiahne Zem, čo môže mať vplyv na oblasť veľkosti Texasu

Vedci z NASA vyjadrili obavy z možnosti zrážky asteroidu Bennu so Zemou v budúcnosti, čo predstavuje potenciálnu hrozbu pre oblasť veľkosti Texasu. Bennu je blízkozemský objekt (NEO), ktorý prechádza okolo planéty približne každých šesť rokov a je pozorovaný od svojho objavu v septembri 1999.

Podľa odborníkov existuje šanca, že by Bennu mohol prejsť „gravitačnou kľúčovou dierkou“, pričom by zmenil svoju trajektóriu a dostal by sa na kolíziu so Zemou v roku 2182. Nedávna štúdia vedená vedeckým tímom OSIRIS-REx naznačuje, že Bennu má 0.037% šancu (1 z 2,700 2135) zasiahnuť Zem v závislosti od jej ďalšieho preletu v roku XNUMX.

Hmotnosť a veľkosť asteroidu Bennu sú výrazne menšie v porovnaní s asteroidom, ktorý pred 66 miliónmi rokov spôsobil vyhynutie dinosaurov. Bennu meria na šírku iba jednu tretinu míle, čo je zhruba veľkosť troch mestských blokov. Napriek svojej menšej veľkosti by dopad Bennu na Zem uvoľnil energiu ekvivalentnú 1,200 24 megatonám, čo je XNUMX-krát silnejšia ako akákoľvek ľudská jadrová zbraň.

Davide Farnocchia, vedúci štúdie z Centra pre štúdium objektov v blízkosti Zeme, komentoval presnosť výpočtov trajektórie asteroidu. Údaje OSIRIS-REx poskytli presnejšie informácie, čo umožnilo vedcom otestovať limity ich modelov a presne predpovedať budúcu trajektóriu Bennu do roku 2135.

Zatiaľ čo šance na zrážku Bennu so Zemou sa považujú za nízke, priebežné monitorovanie a ďalšie štúdium asteroidu bude nevyhnutné na lepšie pochopenie jeho budúcej cesty. S pokrokom v technológii a ďalším výskumom vedci dúfajú, že vyvinú stratégie na zmiernenie potenciálnych dopadov asteroidov a ochranu našej planéty v budúcnosti.

Zdroje:

– Názov: NASA predpovedá pravdepodobnosť, že asteroid Bennu zasiahne Zem, veľkosť oblasti Texasu

– Zdroj: WTAJ

– Autori: Neuvádzajú sa

– Dátum zverejnenia: Neuvádza sa