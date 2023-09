Je indická solárna misia Aditya-L1 v ohrození?

By

Zhrnutie: Sonda Parker Solar Probe agentúry NASA sa nedávno stretla s jednou z najsilnejších slnečných búrok, aké boli kedy zaznamenané. To vyvolalo obavy o bezpečnosť prvej indickej solárnej misie Aditya-L1. Odborníci sa však domnievajú, že Aditya-L1 pravdepodobne nebude zasiahnutý takýmito búrkami vzhľadom na jeho vzdialenosť od Slnka a ochranné opatrenia prijaté pri jeho návrhu.

Indická vesmírna agentúra ISRO úspešne spustila slnečnú misiu Aditya-L1 2. septembra 2023. Kozmická loď je na ceste do svojho konečného cieľa, Lagrange 1 Point, kde bude pozorovať Slnko. Nedávny blogový príspevok NASA zdôraznil stretnutie Parker Solar Probe so silným výronom koronálnej hmoty (CME) alebo slnečnou búrkou. Aj keď to vyvoláva otázky o potenciálnej hrozbe pre Aditya-L1, odborníci zostávajú optimistickí, pokiaľ ide o jej bezpečnosť.

Stretnutie sondy Parker Solar Probe s CME bolo pre NASA významnou udalosťou, ktorá poskytla cenné údaje pre vedeckú komunitu. Avšak vzdialenosť medzi Aditya-L1 a slnkom, ktorá je len 1.5 milióna kilometrov v porovnaní so 6.9 milióna kilometrov od Parker Solar Probe, výrazne znižuje riziko. Okrem toho bol Aditya-L1 skonštruovaný pomocou špeciálnych zliatin a materiálov, ktoré ho chránia pred rôznymi nebezpečenstvami, vrátane oblakov CME.

CME sú masívne erupcie z vonkajšej atmosféry Slnka, ktoré môžu narušiť vesmírne počasie, ovplyvniť satelity, komunikačné systémy, navigačné techniky a dokonca spôsobiť výpadky elektrickej siete na Zemi. Nedávna CME vytlačila prachové častice až šesť miliónov kilometrov od Slnka. Napriek tejto potenciálnej hrozbe sa odborníci domnievajú, že dizajn a vzdialenosť Aditya-L1 zabezpečia jej prežitie.

Na záver, zatiaľ čo Parker Solar Probe čelila silnej slnečnej búrke, slnečná misia Aditya-L1 nie je považovaná za bezprostredne ohrozenú. S pokročilou konštrukciou kozmickej lode a jej vzdialenosťou od Slnka sa očakáva, že vydrží akékoľvek potenciálne CME a bude pokračovať vo svojej misii pozorovať Slnko.

