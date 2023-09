New Horizons a Hubbleov teleskop sa spojili s cieľom pozorovať Urán a Neptún

By

Kozmická loď New Horizons, známa preletom okolo Pluta v roku 2015, sa vydáva na novú misiu na pozorovanie Uránu a Neptúna. Tieto dve vzdialené planéty sú najmenej navštevované v našej slnečnej sústave a predstavujú jedinečnú príležitosť pre vedcov získať o nich viac informácií. Na pomoc v tomto úsilí NASA oslovuje amatérskych astronómov, aby predložili svoje pozorovania Uránu a Neptúna.

Iba Voyager 2 v minulosti krátko navštívil Urán a Neptún, vďaka čomu sú informácie, ktoré máme o týchto planétach, obmedzené. New Horizons však poskytuje spätný pohľad na planéty zo svojej polohy v Kuiperovom páse, kde sídli Pluto. Hubbleov vesmírny teleskop bude pozorovať osvetlené strany planét, zatiaľ čo New Horizons zachytí fotografie ich temných strán so Slnkom v diaľke.

Amatérske pozorovania sú rozhodujúce pri vytváraní úplného obrazu planét, pretože môžu sledovať charakteristiky, ako sú jasné prvky v atmosfére Uránu a Neptúna. S obmedzeným časom pozorovania pre New Horizons a Hubble môžu amatérske údaje naďalej zlepšovať naše chápanie týchto vzdialených svetov.

Ak chcete prispieť, amatérski astronómovia môžu zverejniť svoje obrázky Uránu a Neptúna online pomocou hashtagu #NHIceGiants na X (predtým známy ako Twitter) alebo Facebooku. Alternatívne môžu byť obrázky odoslané online s relevantnými informáciami, ako je dátum, čas a použitá pásmová priepustnosť filtra.

Urán a Neptún sú momentálne viditeľné po väčšinu noci, pričom Urán vychádza a zapadá neskôr ako Neptún. Urán možno nájsť v súhvezdí Barana medzi Jupiterom a Plejádami, zatiaľ čo Neptún je v juhozápadných Rýb. Pozorovanie týchto vzdialených planét si vyžaduje trpezlivosť a veľký ďalekohľad, ale úsilie stojí za to prehĺbiť naše znalosti o najvzdialenejších svetoch slnečnej sústavy.

