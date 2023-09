Budúcnosť Medzinárodnej vesmírnej stanice: NASA navrhuje americké vozidlo Deorbit

NASA oznámila, že plánuje ukončiť prevádzku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do konca desaťročia. V rámci plánovaného odchodu stanice NASA navrhla vývoj US Deorbit Vehicle (USDV), kozmickej lode určenej na bezpečnú deorbitu ISS. ISS, spoločný podnik piatich vesmírnych agentúr, je v prevádzke od roku 1998 a má pokračovať do roku 2030, pričom Rusko sa zaviazalo minimálne do roku 2028.

Bezpečný deorbit ISS je spoločnou zodpovednosťou všetkých piatich vesmírnych agentúr s cieľom vyhnúť sa obývaným oblastiam. V rámci prípravy na vyradenie ISS sa NASA snaží o prechod svojich operácií na nízkej obežnej dráhe Zeme na komerčne vlastnené a prevádzkované platformy. Cieľom tohto posunu je zabezpečiť nepretržitý prístup a prítomnosť vo vesmíre pre výskum, vývoj technológií a medzinárodnú spoluprácu.

Predchádzajúce stratégie na deorbitáciu ISS zahŕňali použitie viacerých kozmických lodí Roskosmos Progress. Nedávne hodnotenia však viedli NASA k návrhu vývoja novej kozmickej lode USDV, ktorá by poskytla robustnejšie možnosti pre zodpovedný deorbit. USDV sa zameria na konečnú deorbitovú aktivitu a môže to byť buď nový dizajn kozmickej lode, alebo modifikácia existujúcej kozmickej lode. Bude navrhnutý tak, aby fungoval pri prvom lete a mal dostatočnú redundanciu a schopnosť obnovy anomálií na vykonanie kritického spálenia deorbity.

Vývoj USDV bude zložitým a časovo náročným úsilím, ktoré si vyžaduje roky vývoja, testovania a certifikácie. Táto navrhovaná kozmická loď však predstavuje významný posun v prístupe NASA k deorbite ISS a zabezpečuje bezpečné a kontrolované vyradenie vesmírnej stanice z prevádzky.

Zdroje:

- NASA navrhuje deorbitné vozidlo na ukončenie činnosti Medzinárodnej vesmírnej stanice. (2023. september 21). India dnes.