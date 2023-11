Nový článok: Astronauti NASA vykonali prvý výstup do vesmíru kvôli údržbárskym prácam

By

Astronauti NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara sa dnes zapísali do histórie, keď sa vydali na svoju úplne prvú vychádzku do vesmíru mimo Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) kvôli údržbárskym prácam. Tento medzník predstavuje 12. výstup do vesmíru na ISS v tomto roku a očakáva sa, že bude trvať takmer 7 hodín.

Počas vesmírnej prechádzky budú astronauti odstraňovať rádiové komunikačné zariadenia a vymieňať hardvér, ktorý umožňuje solárnym poliam ISS sledovať Slnko. Táto životne dôležitá údržba zabezpečuje nepretržité fungovanie a efektívnosť laboratória na obežnej dráhe.

Jasmin Moghbeli aj Loral O'Hara sú členmi Expedície 70, ktorá sa začala v septembri tohto roku. Pred výstupom do vesmíru sa astronauti podrobili štandardným lekárskym vyšetreniam, aby sa zabezpečilo ich zdravie a pripravenosť na danú úlohu. Pomáhal im kolega astronaut Mogensen, ktorý kontroloval teplotu, krvný tlak, pulz a dýchanie.

Ak chcete sledovať výstup do vesmíru naživo, diváci si môžu naladiť NASA TV alebo kanál NASA YouTube. Pokrytie začne o 6:30 ET pre tých v Spojených štátoch, zatiaľ čo diváci v Indii môžu sledovať akciu o 4:00 indického štandardného času na kanáli NASA YouTube.

Táto vesmírna prechádzka nie je len dôležitým míľnikom pre zúčastnených astronautov, ale tiež zdôrazňuje pokračujúci záväzok a odhodlanie NASA udržiavať a zlepšovať funkčnosť ISS. Ako pokračujeme v skúmaní hlbín vesmíru, takáto údržba sa stáva kľúčovou pre zabezpečenie úspechu budúcich misií a pokračujúceho pokroku ľudského prieskumu vesmíru.

FAQ:

Otázka: Prečo astronauti vykonávajú výstup do vesmíru?

Odpoveď: Astronauti vykonávajú výstup do vesmíru, aby vykonali údržbárske práce na Medzinárodnej vesmírnej stanici, vrátane odstránenia rádiokomunikačných zariadení a výmeny hardvéru na sledovanie solárnych polí.

Otázka: Ako dlho potrvá výstup do vesmíru?

Odpoveď: Očakáva sa, že výstup do vesmíru bude trvať takmer 7 hodín.

Otázka: Kde môžem sledovať výstup do vesmíru?

Odpoveď: Diváci si môžu naladiť televíziu NASA alebo kanál YouTube YouTube a sledovať živé vysielanie z výstupu do vesmíru.

Otázka: Aký význam má tento výstup do vesmíru?

Odpoveď: Tento výstup do vesmíru je prvým pre astronautov a predstavuje záväzok NASA udržiavať a zlepšovať funkčnosť Medzinárodnej vesmírnej stanice.