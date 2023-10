NASA úspešne 3D tlačí a testuje trysku raketového motora pre misie do hlbokého vesmíru

By

NASA dosiahla významný míľnik v aditívnej výrobe úspešnou 3D tlačou a testovaním novej trysky raketového motora v rámci svojho projektu RAMFIRE. RAMFIRE, čo je skratka pre Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, je financovaný Riaditeľstvom misií vesmírnych technológií NASA (STMD). Cieľom projektu je pokročiť vo výrobe aditív a vyvinúť nové pohonné systémy pre budúce misie NASA do hlbokého vesmíru.

V spolupráci s vývojárom materiálu Elementum 3D vytvorili inžinieri NASA z Marshall Space Flight Center zvárateľný hliník známy ako A6061-RAM2. Tento hliníkový variant má potrebné tepelne odolné vlastnosti pre použitie v raketových motoroch. Vďaka 3D tlači trysky ako jedného kusu sa čas výroby výrazne skráti v porovnaní s tradične vyrábanými tryskami, ktoré môžu vyžadovať až 1,000 XNUMX jednotlivo spojených dielov.

3D tlačená tryska RAMFIRE obsahuje malé vnútorné kanály na chladenie trysky počas operácií a zabránenie jej roztaveniu. Jeho ľahká povaha umožňuje výrobu komponentov s vysokou pevnosťou, čo umožňuje misie do hlbokého vesmíru s ťažším nákladom. To je kľúčové pre iniciatívu NASA Moon to Mars, ktorej cieľom je vytvoriť dlhodobú ľudskú prítomnosť na Mesiaci a prípadne poslať na Mars ľudské misie.

Tryska RAMFIRE prešla prísnym testovaním horúcim ohňom, vrátane rôznych konfigurácií paliva, v Marshall's East Test Area. Testy preukázali, že 3D tlačená dýza môže efektívne fungovať v náročných hlbokých vesmírnych prostrediach a odolávať tepelnému, štrukturálnemu a tlakovému zaťaženiu. Tryska je tiež zdieľaná s komerčnými zainteresovanými stranami a akademickou obcou, pričom letecké spoločnosti hodnotia novú hliníkovú zliatinu a proces 3D tlače pre rôzne aplikácie.

Tento úspech NASA ukazuje rastúce využitie aditívnej výroby pri výrobe komponentov raketových motorov. Iné spoločnosti, ako napríklad AMCM a Agile Space Industries, tiež využívajú technológie 3D tlače na výrobu spaľovacích komôr a kritických častí rakiet. Tieto pokroky v aditívnej výrobe sú kľúčové pre budúcnosť vesmírneho prieskumu a vývoj pokročilých pohonných systémov.

